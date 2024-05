Peajes: modifican el proyecto para autos particulares

(ADN). – Los vehículos de uso particular que no se encuentren afectados al desarrollo de una actividad comercial y se encuentre radicados tributariamente en Río Negro, no pagarán peaje, salvo en la ruta 2, donde se cobra por una ley anterior. De esta manera el plenario de comisiones de la Legislatura, que sesionó hoy, introdujo modificaciones en un dictamen de mayoría sobre el proyecto del gobierno que propone establecer una contribución especial de peaje, que sería abonada por quienes hagan uso y aprovechamiento económico de la infraestructura vial provincial.

Este proyecto será tratado el jueves y prevé otras excepciones, y tampoco pagarán los vehículos destinados a prestar asistencia médica o afectados a servicios de salud; los autos oficiales de propiedad del sector público nacional, provincial o municipal; los registrados a nombre de las asociaciones de bomberos voluntarios; los comprendidos dentro del Registro Provincial o Nacional de Personas Con Discapacidad; y los afectados al servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros y transporte escolar contratado por el Estado provincial o municipal.

El ministro de Obras e Infraestructura, Alejandro Echarren, junto al presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, explicó los alcances del proyecto del gobernador, oportunidad en que se refirió a los inconvenientes que trae a los rionegrinos la falta de mantenimiento de las rutas nacionales

Dijo que “si bien son rutas vienen con un desgaste importante, esto se agravó últimamente por la falta de presupuesto” y trasladó la posición de las autoridades de Vialidad Nacional que en no afectar partidas presupuestarias para la finalización de esas obras. “Esto nos deja en la Provincia rehenes de una decisión que nos parece totalmente arbitraria”, indicó Echarren.

La iniciativa del oficialismo plantea un sistema de telepeaje para cobrarle a los transportes de carga. La idea es cobrar el peaje sobre 5 rutas: la 2, la 6, la 8, la 65 y la 69. En total suman 507 kilómetros, de los 760 que están pavimentados.

La idea de incorporar a todas las rutas provinciales en la ley tiene que ver con que, en el caso de que surja una nueva actividad productiva en otra parte de la provincia, no haya que tener que sacar una ley aparte.

“Si nosotros queremos conservar las rutas provinciales como realmente corresponde y que los vehículos que circulan, lo hagan de manera correcta, segura, necesitamos controlar la carga. Hoy Vialidad está haciendo control de carga, pero sólo cuenta con una sola balanza móvil”, agregó Echarren.

En la reunión se aceptaron cambios al proyecto original, como la incorporación de una Comisión de Seguimiento para controlar el funcionamiento de las medidas que se implementen.

En el debate, la oposición, coincidió en la “falta de claridad” en la redacción del proyecto y que derivaron en los cambios. Desde distintos bloques cuestionaron el objeto y el hecho imponible que contempla la propuesta.

Los bloques Pro Unión Republicana, UCR, Primero Río Negro, Vamos con Todos y Partido Justicialista- Nuevo Encuentro resolvieron tomarse 48 horas para emitir su dictamen.