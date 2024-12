Crítica libertaria a la «creciente ola de inseguridad»

(ADN).- Republicanos Unidos expresó su preocupación ante «la creciente ola de inseguridad» que atraviesa la provincia, y reclamó que «es necesario que el gobierno provincial abandone los anuncios rimbombantes y planifique políticas de seguridad claras que protejan al ciudadano y no a los delincuentes».

En ese contexto, desde el partido libertario, recordaron que «hace unos días asesinaron a un vecino de General Roca, lo molieron a golpes hasta matarlo con un único fin, robarle la carne que tenía guardada en el freezer. Recién acaban de asesinar a puñaladas a dos mujeres, también mayores, en Cipolletti con el mismo fin, robarles».

“La provincia es tierra de nadie, no pasa un día en que no haya un crimen violento sin solución, los vecinos nos cuentan que no denuncian porque después sufren represalias y la policía te dice que no tienen nafta en los patrulleros que no pueden hacer mucho más de lo que hacen, estamos abandonados a la merced de la delincuencia” sostuvo el presidente del espacio, Nicolás Suárez Colman.

El partido se quejó: «Los graves hechos no solo están focalizados en el Alto Valle, la zona cordillerana y Viedma se han convertido en parte del triste panorama del abandono y centros de proliferación para la delincuencia y el crimen organizado. Es indignante ver como el Poder Ejecutivo culpa a la Justicia por la falta de acción, pero también cajonea proyectos que son necesarios para frenar los altos índices de delincuencia como ocurre con el proyecto de reiterancia».

«La provincia de Río Negro tiene un grave problema en lo que respecta a la seguridad, no sólo por falta de gestión e ideas, sino porque además no se planifica al mediano y largo plazo. Llevamos más de 12 años de JSRN en el poder y lo único que vemos es deterioro. Mientras siga la política del parche sobre parche en un tema tan delicado, los rionegrinos seguiremos a merced de la violencia y el miedo», concluyeron.