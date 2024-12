Grabois impulsa a Serquis en Río Negro para el 2025

(ADN).- El Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois, ya tiene candidata a diputada nacional para el 2025: Adriana Serquis. La ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica está convencida de generar un espacio opositor a Milie y Juntos Somos Río Negro, como lo viene promoviendo el peronismo rionegrino. Impulsora de la investigación, la ciencia y la tecnología no suscribe al extractivismo simple. Y se refirió al Plan Nuclear del gobierno nacional.

«Después de un tiempo de pensar la propuesta que me hizo el grupo de Patria Grande Río Negro, entendí que somos muchos y muchas los que queremos un modelo diferente de país», indicó ante la consulta de la revista Al Margen. «Venía colaborando en el análisis del sector científico tecnológico, de los recursos que tenemos y de lo que podemos a proponer, cuando llegó la propuesta de lograr que Patria Grande tuviera su personería en Río Negro y candidato o candidata propia. La verdad es que me costó un poco aceptarla, porque yo no vengo del área política, en el sentido de pensar en cargos políticos. Nunca me interesaron, nunca fui peleando ni trabajando en ese sentido. Sí en el trabajo de base y en el trabajo de entender qué es lo que necesitan nuestros compañeros, compañeras, la gente del pueblo argentino que día a día la va remando, la va luchando», agregó.

-Conocemos tu mirada sobre el país a través de tu trabajo, pero ¿qué mirada tenés sobre la sobre la gestión provincial?

La gestión provincial desde hace muchos años se está adaptando. Siempre digo que Juntos Somos Río Negro es color verde porque tiene la mezcla de amarillo y azul que le convenga en el momento que sea. Esto de mimetizarse con lo que los gobiernos nacionales propongan, tratando de adaptarse, dejando de lado los verdaderos intereses de la provincia, no sé… ahora tendrán que agregarse un poco de violeta. Lamento que la Provincia se haya sumado al RIGI de una manera tan directa, habilitando la extracción de recursos sin agregado de conocimiento y sin verdadero compromiso del cuidado y de la sostenibilidad sino simplemente como una cuestión extractiva. Me preocupa la postura que la Provincia tiene frente a los trabajadores provinciales, la salud y educación, que necesitan un apoyo real, proyectos reales y participación ciudadana. No tengo comentarios demasiado optimistas.

-Veo además que estás trabajando en la articulación de un frente opositor.

Claramente, me parece que se necesita un frente opositor y alguien que cuide los propios recursos en lugares tan valiosos como el INVAP, y aprovechar todo su acervo científico tecnológico provincial, que es un montón, junto a la Universidad de Río Negro, la de Cuyo a través del Instituto Balseiro, la Universidad del Comahue. Me parece que si el desarrollo productivo tiene que ver con la extracción directa de recursos naturales, estamos complicados de cara a un verdadero crecimiento en el futuro. Yo la verdad es que no veo un camino de crecimiento real, pero a pesar de todo creo que podemos cambiar las cosas.

-¿Qué te pareció el anuncio de crear un plan nuclear argentino?

Las que somos del sector no entendemos de qué se trata, como muchos de los anuncios que se hacen. ¿Un plan nuclear, como si nunca hubiera existido uno, desconociendo, como dijo Cristina (Fernández), que en el año 50 el presidente Perón lanzó uno? Todo el desconocimiento que transmite el presidente en sus declaraciones, ¿no? Creo que sería bueno apoyarse y poder utilizar las ventajas que ya tenemos: gente formada en la materia, gente que prontamente estaremos perdiendo y será muy difícil volver a recuperar.

-Lo llamativo fue el anuncio de inversiones en un año de desinversión, motivo por el que renunciaste a principio de año a la presidencia de la CoNEA.

En realidad mi renuncia se fundamentó en cómo fue la campaña y qué fue lo que él prometió. Ya el 10 de diciembre tenía presentada la renuncia. Cuando uno mira los números públicos, no hay manera de ocultar en todo el sector científico tecnológico una disminución enorme del presupuesto. No se está cumpliendo ni la ley de financiamiento aprobada tres años atrás, que implica un aumento en el presupuesto destinado a ciencia y tecnología. Obviamente a nosotros nos afecta en los grandes proyectos, a donde está destinado el 70% del presupuesto, porque el resto es para pagar salarios. Quiere decir que la baja del 40% del presupuesto real, implicó sacarse de encima personal. En otros casos no hubo necesidad: me contaban que dentro del proyecto Carem (el más ambicioso reactor nuclear construido en el mundo) renunciaron 60 personas en lo que va del año, de un total aproximado de 280. Lo grave de esto, es la pérdida de gente, es la no apuesta a mejorar los salarios del sector, de todos los salarios estatales, a quitarle importancia al rol que cumple el Estado. En sus últimas declaraciones, Milei dijo que INVAP es una empresa privada, cuando es estatal. Alabó al Instituto Balseiro, que es parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es estatal. Porque como en muchos lugares del mundo, como Francia, es el Estado nacional el que apuesta y apoya los grandes proyectos de desarrollo tecnológico, en particular en un área estratégica como el área nuclear, que no tiene que ver sólo con la generación de energía, sino con la generación de conocimiento, conocimiento estratégico, pacífico, para el área de medicina nuclear, el área de alimentos, el área de descontaminación. Hay un montón de áreas que pueden ser beneficiadas por el conocimiento que se genera desde el sector nuclear.

-¿Cuál es el estado del Carem, el principal reactor que construye la Argentina?

No fue del todo detenido, pero hay una brutal disminución en su interés, con la excusa de que hay que evaluarlo técnicamente, cosa que no sacaron a la luz. Esto quiere decir que no encontraron el poco avance que esperaban encontrar, porque realmente hay formados equipos y técnicos. Es grave que no se tenga en cuenta lo que ya hicimos y que digan “bueno, sí, vamos a ir por reactores modulares pequeños” y no saber qué son, no saber qué tenemos hecho y no saber que, si quieren empezar con proyectos nuevos, van a tardar 10 ó 15 años más. El Carem está realmente muy adelantado respecto a otros proyectos mundiales.