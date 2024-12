Aerolíneas: Gremios apoyan el proyecto de Kicillof

(ADN).- Luego de protagonizar una seguidilla de medidas de fuerza por reclamos salariales, los gremios aeronáuticos salieron a respaldar de manera conjunta la iniciativa del gobernador Axel Kicillof, que propuso que la provincia compre acciones para controlar el paquete accionario de Aerolíneas Argentinas y evitar su privatización.

“El proyecto esbozado por el Gobernador bonaerense y que en estas horas va ganando adhesión entre otros gobernadores está absolutamente en línea con los artículos 246 al 248 del DNU 70/23 y de la mismísima Ley Bases que tanto impulsaron desde el propio gobierno, ya que determina de manera explícita la viabilidad del traspaso de acciones a los trabajadores y a los Estados provinciales”, expresaron a través de un comunicado conjunto, APLA, AAA, APA y UPSA.

Además, aseguraron que el Gobierno “desacredita una iniciativa genuina que justamente le quitaría al Estado nacional lo que ellos mismos definen como deficitario e inviable” luego de haber hecho “del reclamo salarial un circo mediático” y “amenazar con el cierre, la liquidación, la quiebra, el proceso preventivo de crisis, la entrega de acciones a los trabajadores y un enorme abanico de provocaciones”.

Y luego apuntaron contra la lowcost Flybondi por cientos y demoras y cancelaciones, los gremios expresaron que “los operadores privados que ellos tanto veneran sólo muestran interés en un segmento mínimo del esquema de rutas aéreas argentinas y, por si fuera poco, dejan un tendal de incidentes, demoras y cancelaciones que se convierten en una pesadilla para los pasajeros”.

“Aerolíneas Argentinas no es un monopolio, sino una solución a lo que otros no ofrecen. Siendo el noveno país más extenso del planeta, los argentinos no podemos permitirnos perder la conectividad aérea de nuestro territorio. Sin importar la ideología política, tenemos el deber de evitar repetir dolorosos errores del pasado. La actual Administración Nacional tiene la obligación de sincerarse ante la sociedad y revelar sus verdaderas intenciones. Es imperativo que detenga inmediatamente su ataque a Aerolíneas Argentinas. Nuestra aerolínea de bandera necesita un plan sólido para crecer y seguir siendo un símbolo de orgullo y conectividad para todos los argentinos”, cerraron.