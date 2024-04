Lousteau dijo que Milei «se enoja con la realidad»

(ADN). – El Presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau sostuvo hoy que “el presidente se enoja con la realidad que además no conoce” y afirmó que «detrás de los números de las finanzas hay una economía real que está colapsando y eso genera mucho dolor”.

«El Presidente no le gustan los periodistas que piensan distinto, se enoja con los artistas que no coinciden con él y también con dirigentes políticos”, indicó el senadorr

“Milei tiene una gran insensibilidad que dice te bajo tu ingreso un 20% y al mismo tiempo aumento la medicina y la educación de tus hijos y te subo el gas, el transporte y los alimentos“, subrayó el senador porteño.

Lousteau expresó que el presidente “desconoce la realidad porque no habla con los gobernadores, no habla con los intendentes y no recorre el país y cuándo va al exterior lo hace por razones personales como este viaje a Estados Unidos y encima sólo se informa por Twitter.”.

“Ayer la crítica que me hizo fue porque señalé lo que pasa con el dengue”, sostuvo Lousteau y agregó “y lo dijo desde una ciudad como Miami donde el repelente vale cuatro veces más que en Argentina“.