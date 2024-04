«El sistema público de salud está colapsado»

(ADN).- El legislador de Vamos con Todos, José Luis Berros, responsabilizó al gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro por la grave crisis que atraviesa el sistema sanitario. Y criticó la actitud del oficialismo por haber suspendido una reunión que los parlamentarios tendrían con la ministra Ana Senesi.

Berros aprovechó y se metió en el corazón de Juntos: “Arabela Carreras gobernaba mejor que Weretilneck”.

“Habíamos programado el encuentro pero se ve que tuvo otras actividades más importantes que juntarse con la oposición y el miércoles no nos atendió, por lo que no pudimos llevarle las inquietudes de los trabajadores de la salud pública, como la carencia de profesionales e insumos» explicó el legislador, quien aseguró que “el sistema está colapsado y no se le puede echar la culpa a nadie más que a Juntos Somos Río Negro porque viene de años, se tienen que hacer cargo que son gobierno hace 12 años».

Berros dijo: «Nos cuentan que se deben derivar pacientes para transfusiones, la cantidad de gente en las guardias es impresionante, no hay especialidades, se deben hacer derivaciones para partos, algunos con complicaciones, en pediatría algunos niños no pueden ingresar porque no hay colchones, eso solamente en el Hospital López Lima de Roca, pero se suman falencias en los diferentes nosocomios”, afirmó.

Y aseguró que el bloque habló “con profesionales y con la dirección del hospital y por eso íbamos con las mejores intenciones a tener una charla política con la ministra en base a las necesidades que está teniendo el sistema que funciona por la voluntad de trabajadores y trabajadoras. El gobierno tiene que poner el eje en la salud pública que vemos que es el área con la mayor complejidad diaria que enfrenta el Estado provincial”.

“Aspirábamos a que nos recibieran, creemos que la Ministra tuvo intención pero hubo una bajada de línea para que no se reuniera. Se ve que las mezquindades políticas para el gobierno tienen más peso que buscar soluciones para el sistema de salud”, enfatizó Berros.

Política y peronismo

En referencia a la situación político partidaria en el justicialismo, el legislador afirmó que participará “de todas las reuniones a las que me inviten si son para trabajar en un proyecto en el que la salud, la educación, la obra pública sean esenciales, donde podamos mostrar que hay otra alternativa a JSRN, al que le queda muy poco hilo en el carretel. Arabela Carreras gobernaba mejor que Weretilneck, hoy vemos un gobierno desgastado que no cumple las expectativas y queremos mostrar que hay otra forma de gobernar, como podemos demostrar en los municipios que gobernamos”.

En referencia a la amplitud de la convocatoria para conformar ese proyecto dijo que “no sobra nadie” y destacó que “antes que debatir quién conduce hay que escuchar a los compañeros que la están pasando mal en los barrios”. No obstante, aclaró que “hay una compañera que tiene todos los pergaminos que es María Emilia Soria con una proyección interesante que va más allá de una candidatura o no. Hay grandes dirigentes además de ella para trabajar en los distintos espacios del peronismo, del campo nacional y popular”.