Salud: oferta del gobierno con pocas chances de arreglo

(ADN). – El gobierno realizó una propuesta a los trabajadores de la salud, que se estima será rechaza ya que ATE se expidió al respecto, igual que UPCN y queda aún que ASPUR comunique la decisión de las asambleas hospitalarias. El conflicto del sector sanitario provincial no está resueldo, peor aún el pronóstico es de nubarrones a la vista.

La oferta oficial, a cargo de la ministra de Salud, Ana Senesi, y la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra incluye la incorporación del concepto de «plus pandemia» a la asignación básica remunerativa en el caso de los trabajadores agrupados en la ley 1904 y un aumento del 50% en los adicionales y bonificaciones para compensación en salud, tanto para el personal full time como para los de especialidad crítica y no crítica, riesgo médico y no médico, y personal de la salud agrupados en la ley 1844.

Se propuso además, asignar un 25% sobre la asignación básica de la categoría de revista para todos los agrupamientos, y actualizar el valor de las guardias activas y pasivas con la pauta salarial. Para los trabajadores de Bariloche, Región Sur, Catriel y Sierra Grande, se incrementa el concepto de zona inhóspita entre un 100% y 150%.

Hasta aquí el núcleo de la oferta gubernamental y desde el propio oficialismo hay pocas esperanzas de arreglo y estiman que se viene un problema aún mayor. Los contactos con los distintos operadores no son alicientes y se avizora un rechazo general.

Sucede que el gobierno tiene varios interlocutores con protagonistas diferentes en casa sector.

ASPUR controla, no todo, el tema hospitalario, ya que por ejemplo Bariloche se presenta en rebeldía y los autoconvocados dicen que no están representados por Cesira Mullaly y Marisa Albano; a su vez hay conflicto de representación con ATE y UPCN, donde estos dos gremios no quieren perder afiliados y espacios en la medicina hospitalaria y se disputan la mayor fiereza.

Un caleidoscopio que el gobierno de Albero Weretineck no puede resolver, porque lo supera una interlocución múltiple.

A esto se suman situaciones locales particulares, como la movilización de hoy, que lideró Rubén, el «gato» Muñoz, con policías retirados, frente al hospital López Lima, de General Roca, que desde la Casa de Gobierno se considera «manijeada» por algún sector político con un ojo puesto en Aníbal Tortoriello y otro en el peronismo. Se recuerda en tal sentido que este policía retirado fue el que lideró la protesta del año pasado en Bariloche, en el Centro Cívico, durante la Fiesta del Chocolate.

Viene un feriado largo que puede traer un poco de calma, pero el gobierno sabe que luego de la paz de Semana Santa, vuelve el reclamo y la protesta y el acting del «gato Muñoz» de hoy puede ser interpretado como un aviso, donde el conflico se instale en la sociedad que mira con simpatías a los hospitalarios, aquellos «heroes de la pandemia» y se exprese como en los abrazos a los hospitales, marchas y protestas.

¿Qué ofreció el gobierno?

Para los agentes comprendidos en la ley N° 1904, del escalafón sanitario, se ofrece a los enfermeros y técnicos del agrupamiento 3 una liquidación de los haberes de marzo de $530.177 que en abril por planilla complementaría asciende a los $585.080.

En el agrupamiento 2, a los no médico full se les liquidará los haberes de marzo en $555.114 y en abril -mediante la planilla complementaria- el monto escala en total a $631.622 y mientras que médico full time sin espacialización $632.294 en marzo, que se complementa por planilla en $749.757 en abril.

El personal del agrupamiento 1, los no médicos full time cobrarán $627.144 marzo y llegarán a los $724.037 por complementaria en abril, por su parte los médico full time con especialidad tendrán un haber de $714.527 en marzo que alcanza los $859.520 en abril.

En el caso de los del agrupamiento 1, que son médicos part time con especialidad cobrarán $549.402 en marzo monto que sube en su totalidad a $640.577 en abril.

Por último, la categoría 1 de la ley 1844 cobrará en la liquidación de marzo $534.760, y por planilla complementaria se sube a los $579.722 en abril.



Concepto por zona inhóspita

Para los trabajadores de Bariloche, Región Sur, Catriel y Sierra Grande, se incrementa el concepto de zona inhóspita entre un 100% y 150%.

En dichos lugares, mediante planilla complementaria el monto asciende a $622.451 para el agrupamiento 3. Los del agrupamiento 2, en el caso de los no médicos full time cobrarán en total $679.903 y médico full time $798.038 en abril.

Los del agrupamiento 1 no médico full time $775.975 y médico full time con especialidad $909.459 y los médicos part time con especialidad $678.943. Finalmente el monto total para la categoría 1 de la ley 1844 es $590.669.