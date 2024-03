López «convencido» del Gran Acuerdo, ve a Doñate afuera

(ADN).- El oficialismo salió a sostener el Gran Acuerdo en estas horas, donde la alianza comenzó a crujir a partir de los posicionamientos diferentes del Gobierno y el senador Martín Doñate por el conflicto en salud. Una de sus principales espadas, Facundo López, ratificó que Juntos está «convencido» del armado, y ratificó que seguirá trabajando en ese esquema votado en abril pasado. Sin embargo alertó: «hay que tener ganas de estar».

El mensaje del legislador, apuntó directamente a Doñate. «No se puede salir a criticar sin aportar». En un raid mediático, esta mañana profundizó la distancia con el líder de Nos Une Río Negro. Pero se enfocó en su persona (ligándolo a La Cámpora) y salvaguardando al resto del peronismo que acompañó la construcción del Gran Acuerdo.

«Estamos convencidos en la existencia del gran acuerdo, y seguimos trabajando con aquellos que tengan ganas de trabajar para cambiar la realidad de la provincia» subrayó López, cercando la crítica en el Senador. «Estamos convencidos que cuantos más seamos y más aportemos mucho mejor, porque vamos a encontrar mejores soluciones, ya que desde las miradas diferentes se nutren las mejores ideas», razonó.

Pero advirtió que «hay que tener ganas de estar en al gran acuerdo». «El gran acuerdo no es solo para resolver los problemas políticos particulares, y desde ahí salir a criticar sin aportar», remarcó en diálogo con Medios del Aire.

En otro tramo de la entrevista, profundizó: «Cristina, Macri, Alberto Fernández y ahora Milei nunca nos dieron nada (a la provincia) de forma discrecional. Nos tocó lo que corresponde por coparticipación. Y es más, muchas veces nos castigaron por no tener pertenencia nacional», y agregó: «Estamos orgullosos. Tenemos una definición y por eso existimos como partido político: somos un partido provincial que defendemos los intereses de Río Negro».

Doñate se le puso en la vereda de enfrente?, le consultaron.

«Doñate está pensando en que le queda cada vez menos chances de que las luces de la gran ciudad lo iluminen y que el cafecito en el Senado de le acabe. Lo que parece que está haciendo es plantándose afuera del Gobierno para congraciarse con el sorismo a ver si tiene un espacio para el 2025. Me para que pensar hoy en eso es tomarle el pelo a la gente. La gente lo que quiere es que le resolvamos los problemas de hoy».

Y sin esperar una repregunta, López agregó: «Quizás, si no hubiesen puesto tantos ñoquis con La Cámpora en el PAMI o en el ANSES hubiesen más recursos. Por el contrario, no lo escuche a Doñate salir a defender a sus compañeros de esos organismos que están echando. y si no lo hace, es porque no estaban trabajando o porque piensa de forma individual y dice: me salvo yo y el resto que se vaya por la canaleta».