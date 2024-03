Compensación a Policías por pago de zona desfavorable

(ADN). – Fue aprobado por la Legislatura de Río Negro un régimen voluntario al que pueden adherirse los agentes y retirados de la Policía, comprendidos en la Ley L Nº 679, para acceder al pago retroactivo por las diferencias salariales ocasionadas por las malas liquidaciones, por zona desfavorable, en períodos no prescriptos.

De esta manera se beneficiará a todos los agentes afectados, independientemente de si emprendieron acciones judiciales o no. Los montos de la reparación oscilan entre 2,5 y 3,8 millones de pesos para el personal de Seguridad, y entre 1,6 y 2,1 millones de pesos para los técnicos.

Para recibir el pago, cada agente deberá optar por adherirse voluntariamente al régimen, renunciando así a futuros reclamos judiciales. Aquellos que tengan demandas en curso deberán darlas por finalizadas. Los retirados podrán sumarse si estuvieron activos en los últimos tres años.

Durante el debate la legisladora de JSRN Natalia Reynoso señaló que se hizo un “relevamiento y hay 8.615 agentes de la Policía que podrían hacer juicio y ya hay 4.000 que han iniciado causas judiciales” y adelantó que se busca “tomar medidas urgentes y con la inmediatez del caso para poder pensar en un diagrama que absorba el litigio y poder proporcionar una respuesta equitativa y extraordinaria”.

Por su parte, la legisladora del Bloque Vamos Con Todos Magdalena Odarda señaló que el proyecto reconoce un derecho “pero no es suficiente porque no fueron consultados los retirados” y desde esa bancada presentaron propuestas de modificaciones al proyecto para ser analizados.

Para Juan Martín, del PRO, desde el Poder Ejecutivo “se sentaron a armar esto sin tener la voz de una parte de esta familia policial: los retirados. Ojala me equivoque pero este programa de reparación va a ser un fracaso porque esto no es un reparación extraordinaria, no es nada parecido a eso. Es un intento de arreglar la macana que se mandaron. Es un vergüenza institucional”.

Previo a la votación se realizó un cuarto intermedio donde se consideraron las propuesta del bloque Primero Río Negro y Vamos con Todos que serán incorporadas en la reglamentación.