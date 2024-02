Karina Milei le pone un límite a Mauricio Macri

Karina Milei tomó las riendas de la negociación con Macri para evitar que el líder del PRO consume Javier Milei un take over del gobierno de su hermano. Este sábado la hermana del Presidente le marcó a Macri la regla de la negociación: «No se entregan ministros ni a Martín Menem».

La negociación se acota a los cargos de secretarios de Estado y organismos descentralizados, afirmó la secretaria General de la Presidencia desde Roma, donde está junto a su hermano, esperando la audiencia con el Papa este lunes, confiaron a LPO fuentes al tanto de las conversaciones.

En simultáneo con esta definición política, Milei brindó una entrevista de radio, para delinear lo que desde su óptica deberían ser los contornos de la negociación con Macri, tras el crash de la ley ómnibus. En esa charla con Bonelli, el Presidente se encargó de defender a dos de sus ministros más cuestionados, Guillermo Francos y Sandra Pettovello.

Tras el fracaso de la ley ómnibus parecía que Francos dejaría el gabinete. El ministro del Interior había sido desautorizado por el Presidente minutos después de una reunión con los gobernadores y para agigantar la humillación, Milei envió a Santiago Caputo a negociar con los bloques aliados.

Ahora, ante la amenaza de que Macri se devore Francos, Mieli salió a decir que «está más firme que rulo de estatua» y dijo que fue uno los inspiradores de su ingreso a la política. «Es mi amigo», sentenció.

Macri tiene una pésima opinión de Karina Milei a quien en la intimidad llama despectivamente «la taortista». La hermana del Presidente estableció una alianza interna con Santiago Caputo y pro eso el ex presidente golpea sobre los negocios turbios del asesor presidencial, para debilitar ese polo de poder.

Como reveló LPO, Macri busca que Diego Santilli, Guillermo Dietrich y María Eugenia Vidal desembarquen en el gabinete. El ex presidente señala en reuniones privadas a Nicolás Posse, a Francos y a Pettovello como los culpables del mal funcionamiento del Gobierno. El ex presidente quiere que Santilli ocupe el ministerio del Interior, Dietrich la jefatura de Gabinete y Vidal la cartera de Capital Humano o la Anses.

Milei este sábado si respaldó la fusión del PRO y La Libertad Avanza, sólo que cerca del Presidente no lo ven como un take over de Macri, sino como la vía para licuar a su fuerza bajo el liderazgo del libertario. El primer paso es la fusión de los bloques legislativos, algo que hasta algunos gobernadores aliados reconocen que ya no puede demorarse más.

En la intimidad, Milei cuestiona fuertemente a Martín Menem cuya falta de experiencia quedó en evidencia en la sesión de la ley ómnibus. Macri desde el inicio quiso ubicar en la presidencia de Diputados a Cristian Ritondo, pero ahora Karina Milei parece haber hecho de la continuidad de Menem una señal de fortaleza política.

Por eso, le están ofreciendo a Macri que Cristian Ritondo quede a cargo de un eventual interbloque que reúna a los diputados de La Libertad Avanza y el PRO. Una madera, de paso, de licuar a Oscar Zago, que enfrenta severos cuestionamientos entre sus compañeros de bloque.

Mientras que la jefatura del bloque del PRO quedaría para un diputado de Patrcia Bullrich, una manera de Macri de contener a la ministra de Seguridad que intenta -por ahora sin éxito- disputarle el liderazgo del PRO y de la negociación por el recambio de gabinete, como reveló LPO.