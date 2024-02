Las universidades tienen presupuesto hasta mayo

Las universidades tienen presupuesto para funcionar hasta mayo con las partidas presupuestarias que envió el gobierno nacional. «No hubo nada similar a esto. Ni durante el menemismo ni en el 2001», aseguraron desde una de las principales universidades argentinas.

El ajuste que impulsa Javier Milei podría poner a las universidades en una situación inédita: según pudo saber LPO, las instituciones solo tienen presupuesto para funcionar durante 60 días más.

Como parte de su estrategia de licuar el peso de salarios en el presupuesto nacional, Milei nunca actualizó las partidas presupuestarias de 2023. El año pasado la paritaria de los docentes universitarios fue del 148% entre marzo y diciembre.

Ese nivel de aumentos salariales hace imposible que las universidades puedan seguir funcionando sin incrementos presupuestarios.

Si bien la carta de una denuncia judicial está sobre la mesa, aún no fue activada. Antes debe agotarse la vía administrativa. «Si no, para la Justicia no hay caso», explicaron.

«Si los funcionarios nacionales no pueden darle garantías a los gobernadores mirá si nos van a dar garantías a las universidades. Estamos haciendo lo posible para no pudrirla, pero el gobierno busca eso», señalaron.

El martes Pettovello congeló la apertura de las universidades de Ezeiza, Pilar, del Delta, de Rio Tercero y Madres de Plaza de Mayo. La creación de esos centros de estudios había sido votada en 2023.