«Somos una provincia minera con desarrollo de gran valor»

(ADN).- Joaquín Aberastain Oro es un entusiasta de una Río Negro minera ligada a la producción metalífera, y augura un futuro de desarrollo de gran valor. Desde 2019 es el Secretario de Minería de la provincia y trabaja para potenciar el sector. Defiende los cambios al Código Minero. Asegura que habrá controles ambientales y consultas a la población y las comunidades originarias ante cada proyecto. Y pone a la extracción de oro y plata en Calcatreu como uno de los puntos altos de explotación.

Entrevistado por LetraP, el funcionario aventuró: «estamos tocados por la varita mágica por la riqueza geológica que tenemos».

-¿Cuál es la expectativa en el gobierno provincial con la nueva normativa minera?

«El desarrollo de la actividad de manera responsable, respetando las normativas vigentes para acompañar el crecimiento de Río Negro. Estamos tocados por la varita mágica por la riqueza geológica que tenemos. Somos una provincia minera, primeros productores en varios minerales. Se nos abre la posibilidad de un desarrollo de minería metalífera de gran valor».

-Weretilneck se transformó en uno de los voceros de este proyecto. ¿Cuánto puede incidir realmente en el sector?

«Cambia el rumbo del desarrollo de Río Negro. Es un dirigente al que se lo respeta muchísimo, sus declaraciones cambian el escenario. Hay muchos inversores interesados en lo que viene. Para entender la importancia de esta decisión política hay que conocer el índice Fraser, el que ranquea jurisdicciones mineras con su potencial geológico y la capacidad de extracción. Escalamos progresivamente, la suma de ambos nos posicionaron en un lugar de gran expectativa».

-¿No hay temor a un rechazo social como pasó en Chubut?

«Hay una gran diferencia: no debemos modificar normativas para poner en marcha un proyecto. Vamos a respetar todas las instancias democráticas para avanzar en la puesta en marcha de la explotación. Con las modificaciones del código minero es una obligación la consulta previa, libre e informada. La presentación de informes de impacto ambiental, con estándares internacionales, como demanda la sociedad, está garantizada».

-Representantes de pueblo originarios recuerdan que son dueños de la tierra y los recursos. ¿Cómo analizan su resistencia?

«Uno de los principios rectores, que nos impulsó a la modificación del código minero, es transformar en obligación la consulta libre e informada. Ningún proyecto minero va avanzar sin esas consultas. Se explicará de qué se trata cada proyecto. La resistencia que hay no tiene argumentos. Militaron y lucharon por la consulta previa, pero a pesar de que se las garantiza dicen que van a cerrar las tranqueras. No vamos a permitir que los fundamentalismos hagan caer los proyectos».

-La modificación del código minero habla de una policía designada por la autoridad provincial. ¿Ya consensuaron con la oposición?

«El código actual habla del inspector de policía minera, que tiene ciertas facultades. Le hicimos mucha fuerza a las penalidades, que se pusieron en debate en la Legislatura. El control y fiscalización se transforma en obligación para las partes. Entiendo que es osado, porque el control y las garantías corren por parte del Estado».

-La nueva normativa plantea un consejo evaluador con representantes de la oposición en la Legislatura. ¿Hay contactos para armarlo?

«No hay un proyecto que requiera la conformación del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Co.P.E.A.M.). El caso testigo es Calcatreu, que tiene un informe de impacto ambiental en curso. Cuando se dictamine, se realizará la conformación del consejo. Legisladores, intendentes, universidades, comisiones de fomento, comunidades originarias del radio de influencia y de Río Negro serán parte de la discusión».

-¿La idea, entonces, es no nacionalizar los debates?

«El dominio es de las provincias, por eso son los actores de Río Negro los que decidirán si el proyecto avanza o no. No nos dejemos engañar, que los intereses ajenos no perjudiquen a las comunidades. En Chubut, si se censaba a los manifestantes de las marchas antimineras, había un importante porcentaje de personas que no pertenecían a la provincia».

-¿Cuáles son las expectativas de las empresas mineras con interés en invertir?

«Las expectativas son las señales concretas. Por ejemplo, que el gobernador, en el acto de asunción, diga que la actividad es primordial implica toda una señal. Hoy hay inversiones, pero con pie de plomo por lo que pasó en Chubut o hace unos años en Mendoza. Vienen con cierto cuidado y cumpliendo los requisitos mínimos para preservar el derecho minero. Todo eso cambiaría con un proyecto en marcha».

-Ese proyecto es Calcatreu. ¿Qué inversión se estima? A largo plazo, la operadora promete desembolsar 300 millones de dólares.

«Hay muchos números dando vueltas, pero aparecerán cuando se inicie realmente. Hay un proyecto previo, que tentativamente nombra inversión en puestos de trabajo, directos e indirectos, pero no es serio tirar números sin datos concretos».

-¿Cuánto puede llegar a recaudar la provincia por regalías?

«Hicimos una modificación de regalías, que antes hablaba de un 2 a 3% de valor de venta. Modificamos la ley para que el nuevo valor de bocamina sea del 3%. Otro cambio significativo es la adhesión de comisiones de fomento. Será más justa la coparticipación. Hoy los ingresos no son altos. Todo cambiará significativamente si se pone en marcha un proyecto de primera categoría».