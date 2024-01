Macri-Villarruel: una reunión que inquieta a Milei

(ADN).- Crece con fuerza en ámbitos políticos y periodísticos un encuentro entre Mauricio Macri y Victoria Villarruel. Ese dato tiene inquieto al presidente Javier Milei y su círculo cercano, porque no es el primero y piensan que no será el último. La preocupación real es el sondeo del ex presidente a la vice por su capacidad para hacerse cargo del Gobierno.

Según publicó La Política On Line Macri le volvió a preguntar a Villarruel si está preparada para hacerse cargo del Ejecutivo si Milei no puede sostenerse. Ella eludió una respuesta directa y le reiteró que está en condiciones de garantizar la institucionalidad.

Hay dos versiones sobre el encuentro. Una es que el ex presidente recibió a Villarruel en Cumelén, el country de Villa La Angostura en el que pasa las fiestas y parte del verano. La otra es que la reunión fue por Zoom.

Esta reunión ya se había producido en privado antes del ballotage, justo cuando la ahora vice empezó a mostrar gestos de autonomía e incluso lanzó su propia marca.

El fundador del PRO está muy preocupado por la minoría absoluta que tiene Milei en el Congreso y por eso le pide a María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Diego Santilli que lo apoyen. «Si fracasa Milei nos arrastra con él», les dice.

Los dirigentes del PRO le responden que no son recibidos en La Libertad Avanza. «No hay ni una mesa de diálogo», reclaman. El puente con la Rosada a través de Guillermo Francos está completamente roto. La decisión de nombrar al mendocino Omar de Marchi como «enlace» con el Congreso agravó la tensión con el PRO, donde lo ven como un traidor que abandonó el partido y con los radicales a los que casi les gana Mendoza.

Milei está enfrentado a su vice y, al tanto de sus movimientos de emancipación.

La ruptura de Milei con su vice se dio durante la campaña por dos hechos: una reunión a solas con Macri y un encuentro también a solas con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley. En ambos casos el Presidente se enteró de esas reuniones por terceros y luego de ocurridas.

La vicepresidente viene demostrando solidez política. Le ganó a Milei la pulseada por el presidente provisional del Senado, en una diagonal con el peronista formoseño José Mayans, y mantiene un silencio atronador sobre las iniciativas más polémicas de la Casa Rosada. Se alejó de los medios y casi no se la escucha defender ni el decreto ni la ley ómnibus, ni las subas de tarifas u otras medidas de ajuste.