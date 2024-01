DNU y Ley Ómnibus: «espíritu crítico pero sin tirar piedras»

(ADN).- “Hay que ponerse a mirar las políticas que plantea el oficialismo con un espíritu crítico, pero no posicionándonos en la vereda de enfrente tirando piedras». De esta manera, el diputado nacional Agustín Domingo (JSRN) fijó su postura respecto del DNU y la Ley Ómnibus que promueve el presidente Javier Milei. «Nosotros nunca estuvimos en esa posición, de un lado y del otro (de la grieta), siempre hemos sido constructivos”, subrayó.

El legislador insistió en que el paquete de medidas tiene aspectos positivos como el ordenamiento del Estado, aunque advirtió que las provincias deben participar del debate para evitar que «nos avasallen».

Domingo realizó estas declaraciones tras haber compartido las actividades del fin de semana pasado en Bariloche con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Fue designado por el oficialismo, junto al ministro de Gobierno, Federico Lutz, y el apoderado de Juntos, Damián Torres, para ser anfitrión de la dirigente de La Libertad Avanza.

“Hay muchas medidas que hacen al ordenamiento del Estado, no solamente existe un ordenamiento a nivel nacional, también se toca a las provincias, porque el desorden que tenemos como país es la superposición entre funciones de Nación, provincias y municipios, obviamente en algunas cosas que se plantean queremos más detalles”, indicó Domingo en una entrevista con El Cordillerano Radio.

En cuanto al ordenamiento del Estado se indica que el gobierno nacional podría transferirle funciones a las provincias, “pero no se especifica cuáles son. Nosotros queremos más detalles y si esas transferencias de funciones tienen que venir con recursos, no vaya a ser cosa que suceda lo que pasó hace algunos años atrás donde hubo transferencia de funciones sin recursos y las provincias quedaron desfinanciadas”.

Domingo señaló asimismo que “hay también medidas que atañen a inversiones. Hay todo un capítulo de fomento para la radicación de grandes inversiones, donde se garantice estabilidad fiscal, pero allí también hay cuestiones a observar porque se avanza en potestades provinciales y eso nosotros no lo podemos aceptar. Corresponde que eso se someta a adhesiones de las distintas provincias y que lo podamos discutir en nuestras legislaturas”.

Explicó que dichas inversiones podrían ser “en áreas estratégicas como la minería, la forestación, el agro. Todo eso seguramente lo vamos a ver con mucho interés, pero queremos que no nos avasallen con clausulas donde se determine que si no cumplimos con esa estabilidad o ponemos impuestos que vayan en contra del espíritu de Nación nos puedan retener coparticipación sobre esos fondos. En eso no estaremos de acuerdo. Queremos mejorar la ley”.

Por último, el diputado nacional Agustín Domingo refirió: “Hay que ponerse a mirar las políticas que plantea el oficialismo con un espíritu crítico, pero no posicionándonos en la vereda de enfrente tirando piedras, porque así no vamos a construir un país que crezca, que dé trabajo y mejorando la calidad de vida de todos los argentinos. Nosotros nunca estuvimos en esa posición, de un lado y del otro (de la grieta), siempre hemos sido constructivos”.