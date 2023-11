El fútbol, Milei y las sociedades anónimas

Luego de que los hinchas Triperos derribaran un puesto de La Libertad Avanza algunas semanas atrás, ayer se pudo observar un pasacalles en las inmediaciones de UNO con la consigna “León hay uno solo. Nunca con Milei”.

La relación de Milei con el fútbol es más que particular: si bien nació hincha de Boca, asegura que perdió su fanatismo ya que se volvió un equipo “populista” en manos de Juan Román Riquelme. Además, le guarda un profundo rencor a Fernando Gago: “Cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, tiene menos marca que La Salada”, comentó un tiempo atrás.

Por el momento, Milei no se ha involucrado de lleno en su visión sobre el fútbol, sin embargo existe un tuit reciente en el que compartió una nota titulada “Dolarización y fútbol: la tierra prometida”. Allí se instala la necesidad de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, un viejo anhelo de Mauricio Macri que fue intensamente resistido en la mayoría de las canchas del país.

Si bien los directivos de los clubes platenses más importantes de la ciudad evitan involucrarse en la contienda electoral de forma directa, diferentes grupos de hinchas dejaron en claro su rechazo a la figura de Javier Milei en las últimas semanas. Esta vez fueron los hinchas de Estudiantes quienes colgaron un pasacalles en la esquina de 1 y 54.

“León hay uno solo. Nunca con Milei”, fue la consigna que se pudo observar en las inmediaciones del estadio Jorge Luis Hirschi. A pesar de que el propio Milei halaga a Carlos Salvador Bilardo en cada oportunidad que se le presenta y se identifica con un león, son muchos los Pinchas que replicaron la imagen del pasacalles a modo de rechazo al candidato presidencial de La Libertad Avanza.

No es el primer episodio de este estilo en la ciudad de La Plata. Algunas semanas atrás, en los días previos a las elecciones generales, un grupo de hinchas de Gimnasia invitó a retirarse de las inmediaciones del Bosque a los militantes libertarios que habían colocado un puesto partidario en el cruce de 60 y 116.