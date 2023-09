Los rodeos de Macri debilitan a Bullrich y Massa crece

(ADN).- La ambigüedad de Mauricio Macri debilita las chances electorales de Patricia Bullrich. El ex presidente se reúne con la candidata de su espacio pero oficia de intermediario para lograr fondos para la campaña de Javier Milei. Desde el PRO le pidieron «nitidez». En ese contexto Sergio Massa comienza a subir en las encuestas.

Macri se reunió con Karina Milei, la hermana del candidato libertario, y le ofreció la ayuda de dos banqueros amigos para conseguirle contactos y fondos en Nueva York. Según trascendió, el empresario se reunió los ex HSBC Gabriel «Pajaro» Martino y Gerardo «Gerry» Mato.

La movida le valió críticas desde su propio espacio. Nicolás Massot le reclamó que sea «mucho más nítido» en su accionar.

El ex diputado e integrante de los equipos de campaña de Bullrich, al ser consultado en La Nación+ sobre el coqueteo de Macri con Milei, respondió: «el que calla, otorga». «Hay una ambigüedad que pareciera que da todo lo mismo y no da todo lo mismo. No es cierto que da lo mismo. A mi lo que me desilusiona es que no hay nadie que lo tenga más claro que el propio Macri», afirmó. «No es lo mismo y Mauricio Macri lo sabe. Entonces lo que yo espero, no como dirigente sino como ciudadano, es un pronunciamiento claro».

Mato es uno de los argentinos más influyentes en Wall Street y será el anfitrión en su mansión de Greenwich, Connecticut, de una reunión de enviados de Milei con banqueros e inversores neoyorkinos. Este miércoles volarán desde Buenos Aires los libertarios Juan Napoli y Darío Epstein. Se supone que la visita es un primer paso para un viaje de Milei, reveló LPO.

Encuestas

En medio del desconcierto en Juntos por el Cambio, se conoció un trabajo de Ceop Latam que ubica a Sergio Massa en segundo lugar y a menos de cuatro puntos de Javier Milei, mientras que Patricia Bullrich se ubica en tercer lugar a casi seis puntos del candidato presidencial del peronismo.

Según el trabajo de la consultora dirigida por Roberto Bacman, la intención de voto del candidato de la Libertad Avanza es de 34,2%. En segundo lugar aparece Massa con el 30,6% y al tercero cae la candidata del PRO, con 24,8%.

Para colmo, un estudio reciente de la consultora Analogías indica que sólo el 50% de los votos de Horacio Rodríguez Larreta se traslada a Bullrich. Según la encuesta, el votante del Jefe de Gobierno porteño está «disperso» y a penas la mitad logra fidelizarlo el PRO. Ese dato sostiene las recientes mediciones de diversas consultoras que indican un crecimiento de Massa.