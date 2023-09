La Asociación de Inquilinos ante la Ley de Alquileres

(ADN). – La Asociación de Inquilinos emitió un comunicado en función de la aprobación de las modificaciones a la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados y su tratamiento en el Senado, y su preocupación por el impacto negativo que esta medida tendría en el bolsillo de los inquilinos rionegrinos de ser aprobada.

El texto señala: «Es conocido por todos el proceso inflacionario que atraviesa el país. Si se llegara a aprobar esta modificación, la velocidad de los aumentos sería más rápida, y los aumentos mayores a lo que establece la actual Ley de Alquileres. Y, lo peor, esto no mejoraría la oferta de viviendas, que es la excusa bajo la cual se pretende modificar.

El actual mercado de viviendas permanente, ha reducido su oferta producto de la migración de viviendas al mercado de alquileres temporarios, en su mayoría ilegales para tal función. La ganancia obtenida en ese mercado, supera, por mucho, lo que los propietarios ganan en el alquiler permanente. De tal forma, la modificación de la ley de alquileres, no mejorará la oferta, sino que además empeorará la situación de los pocos que logran conseguir un alquiler.

Como ustedes saben, diputados, senadores, e integrantes de los ejecutivos nacionales, provinciales, y municipales, los salarios no dan para más, y no pueden acompañar el proceso inflacionario que ustedes están habilitando con la aprobación de esta modificación. Están dando el golpe de gracia a los inquilinos, y al desarrollo de las ciudades del interior.

Hoy tenemos empresas que no pueden invertir porque sus empleados no encuentran viviendas para alquilar y afincarse en ciudades, hay familias que no pueden vivir bajo un mismo techo, y hay una enorme competencia desleal hacia pequeñas empresas turísticas que contratan empleados y pagan impuestos. De hecho, el mercado paralelo de alquileres temporarios, socava el empleo registrado local.

Cuando un problema social no se ataca debidamente, automáticamente se convierte en un problema político, y por lo tanto culmina con un impacto electoral. Hoy, pedimos escucha a los senadores de la Nación, que tendrán la gran responsabilidad de no profundizar la pésima situación que hoy viven los inquilinos, destinando el 70% o más de su ingreso al pago del alquiler en un proceso inflacionario tremendo.

Le pedimos a la dirigencia que escuche el mensaje las urnas, la bronca que allí se expresó, tiene que ver con la falta de sensibilidad a los problemas que vive cotidianamente la ciudadanía. La política debe tomar ese mensaje y transformarlo en una agenda a favor del desarrollo económico, y social, y eso implica resolver el problema de acceso a la vivienda.

Los discursos antiestatales, sólo pueden echar raíz en la sociedad cuando el Estado no resuelve los problemas. Y esa agenda, depende que los gobiernos se hagan eco de las necesidades que atraviesan sus ciudadanos. ¿Sino, para qué está el Estado?

Los llamamos a reflexionar sobre el contexto que atraviesa el conjunto del pueblo argentino y rionegrino, a hacerse eco del planteo que venimos advirtiendo hace más de una década».

Medidas que se proponen

En el plano nacional:

· No modificar la actual ley de alquileres.

· Articular un Plan Integral de Acceso a la Vivienda de largo plazo entre Nación, Provincia y Municipios, hasta en tanto, suspender el uso en la Argentina de plataformas digitales para alquilar propiedades como concretó EEUU.

· Generar desarrollos inmobiliarios con sectores privados para construir viviendas que tengan como única finalidad el alquiler permanente, con precios que no superen el 35% del salario promedio.

· Garantizar el artículo de la ley de alquileres, que propone la creación de viviendas de alquiler social (luego de tres años, sin reglamnetar).

En el plano provincial:

· Quitar impuestos a las viviendas que sean destinadas al alquiler permanente.

· Gravar la vivienda ociosa.

· Hacer cumplir la Ley 2051, que obliga a las inmobiliarias a cobrar la comisión inmobiliaria a los propietarios.

· Articular desarrollos inmobiliarios con los municipios, que no sólo generen suelo urbano, sino también que planifiquen barrios inquilinos de densidad media.

· Instar a los municipios a la creación de un mercado de alquileres permanente que dependa del Estado, para que las fluctuaciones del mercado privado no incidan sobre la oferta de viviendas para los ciudadanos.

En el plano municipal:

· Controlar y sancionar a las viviendas que no poseen la habilitación para alquilar de manera temporal tales inmuebles.

· Establecer cupos para la vivienda de alquiler turístico, mientras que dure la emergencia habit.acional.

· Establecer impuestos a las páginas de alquiler temporarios, y esos fondos destinarlos a un fondos para el desarrollo de vivienda.