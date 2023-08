Es grave la situación en las playas por influenza aviar

(ADN). – El impacto que está produciendo por contagio la influenza aviar es muy grave en las playas rionegrinas, como otras del litoral atlántico, desde Ushuaia a Necochea. En nuestra zona están clausuradas las playas desde El Cóndor hasta Bahía Creeck y se pide a los vecinos que no concurran a estos lugares y sobre todo que no lo hagan con perros porque ante un lobo marino u otra especie marina pueden ir a tomar contacto y la situación no torna peligrosa.

Esta situación comenzó con los primeros lobos muertos la semana pasada y con el correr de los días se fue agravando cuando el personal de SENASA y de la provincia comenzaron a detectar que crecía el número de mortandad.

Lobos marinos, principalmente, aparecieron en las playas de Río Negro, incluyendo a La Baliza y San Blas, donde se encontraron 12 lobos muertos, en el Partido de Patagones y de inmediato se tomaron medidas y se creó un Comité de Crisis, integrado por personal del SENASA, de la Subsecretaría de Biodiversidad; Municipalidad de Viedma, Prefectura y Policía de Río Negro, con la colaboración de los veterinarios de la Comarca.

Personales especializado trabajo en las playas tomando muestras, que serán analizadas para estudiar la evolución de la influenza. En la Lobería había ayer 50 lobos muertos, también en El Cóndor, con gaviotas y pingüinos muertos, abortos en lobos, enfermos y moribundos y la situación es grave, porque las mareas arrastran a los animales muertos y se propaga el contagio.

Este es un virus que muta mucho. Estamos ante una pandemia y hay preocupación en la colonia de lobos marinos, donde se alojan unos 6000 ejemplares. La Lobería se cierra por 21 días, según se informó

Se pide no concurrir a las playas, no llevar perros y no acercarse a menos de 15 metros ante la presencia de lobos, pingüinos, gaviotines, gaviotas y otras especies de la fauna marina.