Estafas: se hacen pasar por empleados de Mercado Libre

(ADN). – El Ministerio Público Fiscal de Viedma recibió ayer diversas denuncias por el delito de estafa, en este caso a través de medios electrónicos. donde quien realizó las llamadas se hizo pasar por un empleado de Mercado Libre provocando mediante engaños la confusión de los receptores a quienes perjudicaron en más de 300.000 pesos.

Las llamadas fueron recibidas por vecinos de Viedma en el término de tres horas. Una de las damnificadas, en el marco de la confusión, pidió ayuda a un joven cercano que también fue engañado, ambos transfirieron dinero a cuentas de terceros indicadas por quien decía representar a la empresa de comercio electrónico.

El argumento para perpetrar el engaño fue que otra persona había realizado una compra con su cuenta de Mercado Pago y que para cancelar la misma debían abrir un programa con reconocimiento facial. Una vez abierto, quienes perpetraron la estafa pudieron ingresar directamente al contenido de los celulares de las víctimas.

Asimismo, varias son las personas que recibieron en sus correos electrónicos mensajes de diversas empresas (bancos, correos privados, etc) que les pedían responder el e-mail consignando datos personales que, posteriormente, utilizan para ingresar a sus cuentas o teléfonos y realizar el procedimiento que les permite recuperar claves.



Sugerencias para evitar engaños

*Las páginas oficiales tienen antes del inicio del dominio / URL un candado que da cuenta de que efectivamente pertenece a la empresa. Prestá atención porque el diseño es igual al original, con alguna modificación a menudo imperceptible.

*Chequeá la dirección de correo electrónico o que las redes sean las oficiales con el tilde que así lo identifica. Ninguna empresa utiliza servidores gratuitos, los organismos públicos no realizan llamadas por whatsapp.

*No brindes ningún dato personal (DNI, nombre completo, fecha de nacimiento) ni datos bancarios (CBU, número de cuenta, números de tarjetas, clave de seguridad) a personas desconocidas a través del teléfono o como respuesta a correos electrónicos.

* No hagas pagos por transferencia bancaria ni por agencias de cobro como Pago Fácil, Rapipago o Western Union para que te acrediten un premio o beneficio.

* No vayas a los cajeros automáticos y no sigas los pasos que te indican por teléfono



* Si no participaste de ningún concurso, es muy improbable que ganes un premio de forma sorpresiva ya sea un auto, dinero en efectivo, electrodomésticos, viajes o otras cosas.