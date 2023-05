Carreras abrió reunión de Consejeros Escolares

(ADN).- Se inició este jueves en Viedma la reunión de coordinadores y coordinadoras de Consejos Escolares de toda la provincia, convocados por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

En la apertura, la mandataria provincial estuvo acompañada por el titular de la cartera educativa, Pablo Núñez, y el secretario de Educación, Duilio Minieri.

“Hay mucho logrado y tenemos gran capacidad y experiencia que hemos acumulado a lo largo de estos años capacidad de gestión”, indicó Carreras destacando la labor realizada en materia educativa durante su gestión.

En ese sentido, agregó que “estamos mucho mejor de lo que hemos estado, pero a la vez, el problema que tenemos es que la sociedad cambió y hoy demanda diferentes cosas, por lo que tenemos que readaptarnos”.

“Quiero felicitar a todos y todas quienes conforman el equipo de Educación por sostener con convicción el sistema educativo. Nadie puede decirnos que no hacemos lo máximo por la Educación Pública y Privada, porque creemos en esto, porque no hay otra salida para el país que no sea a través de ella. No hay otra forma de promoción social que no sea a través de la Educación”, sostuvo la mandataria provincial en otra parte de su alocución.

“En nuestro equipo estamos muy orgullosos de lo que ustedes hacen todos los días. Éxitos en estas jornadas”, deseó finalmente a las y los presentes.

Por su parte, el Ministro Núñez expresó que “a poco más de dos meses de habernos reunido, necesitábamos volver a encontrarnos para hacer un análisis, una evaluación, de este inicio del ciclo lectivo, atravesado por una realidad compleja, que requiere que permanentemente estemos gestionando cada uno de los territorios. La representación de cada una de las áreas de los equipos de trabajo del Ministerio que hoy está acá es la que, en definitiva, con el resto del Gobierno garantiza el derecho a la Educación”.

“Estos serán dos días intensos, en los que trabajaremos, gestionaremos y articularemos mejor de cara a lo que viene”, sostuvo.

El objetivo del encuentro, el segundo de 2023, es abordar, en estas dos jornadas de trabajo, los distintos aspectos que hacen al funcionamiento del sistema educativo en cada región provincial.

Allí estuvieron presentes, además, responsables de la totalidad de las áreas ministeriales, administrativas y técnicas, como así también la representación gubernamental en el Consejo Provincial de Educación (CPE).