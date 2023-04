Multitudinario desfile del 244 aniversario de Viedma

(ADN). – Nosotros somos descendientes de una comunidad agricultora, hombres y mujeres que llegaron para trabajar la tierra, y así comenzaron a construir esta epopeya, que nos permite asegurar que la Argentina Patagonia nació aquí mismo, con este enorme esfuerzo, el de nuestros descendientes“, destacó Pesatti, al hablar en el acto del 244 aniversario del Fuerte del Carmen, que precisamente dio nacimiento a las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones, que estuvo representada por su intendente José Luis Zara.

Destacó el jefe comunal que “hoy 22 de abril también se celebra el día de la tierra y fíjense que coincidencia, nosotros que somos descendientes de hombres y mujeres que trabajaban la tierra tenemos una relación muy especial desde este punto de vista, en este aspecto me interesa señalar que hace mas o menos 2 años y medio nuestra comarca y San Javier organizaron un nuevo sistema de tratamiento de residuos, a nosotros nos tocó organizar este sistema y hoy somos una de las pocas ciudades en el país que no tiene basural a cielo abierto, que trata sus residuos en una planta de separación, que los residuos que tienen valor económicos se mandan a reciclar y los que no se confinan en un relleno sanitario.”

Indicó que «hace poco certificamos un millón de kilos de residuos que se han reciclado, eso significa que nuestra comunidad ya no esconde sus residuos debajo de la alfombra, como sucede en el 99% de los casos en Argentina, Viedma no lo tiene y que hace un esfuerzo presupuestario muy grande junto a Patagones y San Javier en nuestro día y en el día de la tierra podemos decir que Viedma hace honor por partida doble en su día y en el día de la tierra”

Pesatti mencionó muchas de las grandes obras que el municipio lleva adelante a través de la gestión y habló del acercamiento con los vecinos y del compromiso del municipio con la comunidad.

La Banda de Música de la Policía de Río Negro animó el evento de principio a fin, y después hizo un show en la plaza de los Inmigrantes, junto a la Prefectura Naval que mostró una vez más el helicóptero de rescate con el que cuenta, donde personal de la fuerza explicó el funcionamiento y las misiones de la aeronave.

Desfilaron las escuelas públicas y privadas, con sus respectivos abanderados y escoltas, además de las diversas instituciones dedicadas a la educación.

Organizaciones de las más múltiples características también hicieron su paso por la Costanera, frente al palco de autoridades oficiales.

La Municipalidad de Viedma también tuvo su participación, mostrando los servicios que presta para el correcto funcionamiento del sistema urbano, su parque automotor, y las diversas acciones sociales: escuelas de deportes y talleres culturales, entre otros.

Las juntas vecinales formaron parte del desfile, y con ellas, se sumaron más entidades como las colectividades extranjeras, los clubes deportivos, las organizaciones de la salud, y las ligadas a la cultura y la historia. También formaron parte, las asociaciones de amantes de las distintas marcas de autos.

Las fuerzas de seguridad, con base en la capital provincial desfilaron frente al palco oficial, ubicado de frente al monumento que rinde homenaje al fundador.

Los festejos terminaron en la Plaza de los Inmigrantes con la actuación de la Banda de Música de la Policía de Río Negro, interpretando canciones populares y la Prefectura participó con un helicóptero, con personal de la fuerza.