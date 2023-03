Tras la elección de Roca, Horne «ve una oportunidad»

(ADN). Luego del triunfo de María Emilia Soria en General Roca, que le permitió ser reelegida como intendenta municipal, la candidata a la gobernación de Vamos con Todos, Silvia Horne, piensa en “volver a ser gobierno en Río Negro”.

Manifestó que en Roca no se festejó solo ganar una elección, sino que “significa fortalecer la idea de poder volver a ser gobierno en Río Negro, fortalecer la idea de que el peronismo tiene absoluta vigencia, nos pueden quitar los sellos, los símbolos, tenemos todo prohibido, no podemos poner siquiera a Perón y Evita en la boleta, ni los deditos en V, nos han quitado toda la simbología, sin embargo, y esto es lo valioso, nos nos quitaron el contenido. Todo el mundo nos identifica como lo que somos, cada vez que salgo en algún medio me presentan como la candidata a gobernadora del Frente de Todos y tengo que aclarar que ahora nos llamamos Vamos con Todos porque nos incautaron el nombre, pero hay una identificación de la sociedad”.

Horne destacó que “la artimaña de anticipar la elección, de cambiar la Ley Electoral a poco tiempo del llamado a elecciones, de inventar esta cosa de las colectoras, las listas espejo, son maniobras que no modifican la situación que vive la sociedad. Creemos que el gran estratega Weretilneck se equivoca nuevamente, como se equivocó en la elección anterior en querer presentarse para un tercer periodo y no pudo. Hoy se equivoca en ambas cosas, en plantear una fecha diferenciada de la elección nacional y en modificar la Ley Electoral en términos tan extraños. En Roca hubo seis listas colectoras de Juntos Somos Río Negro para no obtener ni siquiera un segundo concejal”.