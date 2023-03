Encuestas en Río Negro: La apatía de lo previsible

(ADN). – La elección en Rio Negro se encamina hacia un resultado cantado prácticamente desde el momento de la presentación de listas. Sin embargo, entrando ya en la recta final de la campaña, asombra la ausencia de clima político en la provincia propiciado tanto por la apatía con la cual la mayoría de la población mira la política en estos días como por la falta de nervio entre quienes deberían ponerle temperatura a la cuestión, los candidatos.

Esto se revela en las diversas encuestas que circulan en los distintos comandos de campaña dónde sólo 2 datos resaltan homogeneidad transversal en todas las mediciones: la solidez de Alberto Weretilneck y el alto número de indecisos. “Si se repite el fenómeno de Roca, nos encaminamos a una elección que no va a diferir mucho de las encuestas. A principios de marzo todas las encuestas daban un sólido triunfo de Soria con un 25% de indecisos, el día de la elección podría decirse que los indecisos no se proyectaron sino que directamente no fueron a votar”, comentó un encuestador que viene siguiendo los números para el peronismo.

Los guarismos para quien se presentaba como el principal candidato opositor, Aníbal Tortoriello, vienen, por ahora, lejos de la expectativa que había despertado su performance en las elecciones de 2021. Tanto en los números que circulan en los equipos que conduce el histórico consultor de Alberto Weretilneck, como en aquellos que maneja el espacio del senador Martín Doñate, que viene relevando la provincia con encuestas presenciales, el actual diputado del PRO no logra tocar los 20 puntos, con resultados por debajo de lo esperado incluso en Cipolletti.

Por otro lado, las candidaturas del peronismo que va por fuera del PJ, que encarnan Silvia Horne y Gustavo Casas, tampoco mueven el amperímetro estando ambas por debajo del umbral de los 5 puntos que le permitiría, por lo menos, ingresar un diputado. No obstante, la cuestión dentro del peronismo parece la más compleja de medir en las encuestas dado que según la fórmula cómo se pregunta presenta resultados disímiles. Sobre todo porque el universo de votante peronista parece ampliamente dominado por el votante del kirchnerismo y en esta elección la simbología y la enorme mayoría del “aparato” kirchnerista va dentro del frente Nos Une Rio Negro, con la candidatura de Alberto Weretilneck.

Cuando se pregunta por este frente el resultado apenas llega a los 10 puntos, pero cuando se le pregunta por el espacio kirchnerista que lleva la candidatura de Weretilneck, el porcentaje llega a 19% y permite que la candidatura del actual senador supere los 60 puntos. La explicación que le encuentran a este fenómeno está dada por la identidad que actualmente tiene el peronismo en la provincia: “Cuando miras el comportamiento electoral e imagen del Peronismo te encontrás que tiene 40 puntos en la provincia y que más de 2/3 de eso se explica exclusivamente por el núcleo duro de CFK. Si eso logra traducirse al resultado electoral, parece imposible que la lista “Kirchnerista” no tenga 20 puntos. Es más, hasta sería lógico que las tres listas del peronismo que se reclaman con mayor o menor intensidad kirchneristas sumen 30” , describen desde una de las encuestadoras que sigue la elección de cerca.

El resto de las candidaturas opositoras pareciera destinada a llevarse algo en la dispersión del voto opositor, incluso la postulación de Ariel Rivero quien, pese a colgarse del fenómeno Milei, tampoco logra destacarse del pelotón. Desde la consultora, que también viene realizando mediciones en la provincia destacan que “…el fenómeno de Milei presenta un piso sólido cuando se lo pregunta como candidato a presidente, logrando números que siempre tocan los 2 dígitos. Sin embargo, pasado eso a nivel local el efecto arrastre de la marca no pareciera, por ahora, impactar de manera sensible en el escenario electoral”