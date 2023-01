Convocatoria peronista pide internas en el PJ

(ADN). – En una Carta Abierta difundida hoy, Convocatoria Hay 2023, pidió que el Partido Justicialista se decida a presentarse a elecciones con propuestas y candidatos peronistas; esos candidatos sea elegidos mediante consulta (elecciones internas es lo mejor) a los afiliados y simpatizantes y que convoque en virtud de su rol mayoritario y como históricamente lo ha hecho, a un Frente electoral, priorizando en esa convocatoria a quienes ya vienen trabajando en un armado frentista y donde, sin duda, hay peronistas y sectores afines que tienen coincidencias sobre la necesidad de enfrentar electoralmente al actual gobierno y su continuismo.

Con ese objetivo propone convocar a elecciones el 11 de enero; inscripción de listas y presentación modelo de boletas: 27 de enero; observaciones e impugnaciones: entre el 28 de enero y hasta el 6 de febrero y realización de las elecciones el 12 de febrero. «En todo caso y en virtud del acotado tiempo disponible las Juntas electorales que correspondan deberán actuar con la amplitud suficiente para garantizar que puedan formalizarse las listas presentadas», señaló el sector.

En su Carta Abierta, Convocatoria argumentó que «la dispersión de fuerzas opositoras, tanto en el peronismo cuanto en el espacio histórico frentista, solo beneficia al oficialismo. Y a la oposición por derecha que es el macrismo de Cambia Rio Negro.

Si esas dos ofertas electorales aparecen como las más potentes para 2023 y se reparten el rédito político con el mayor porcentaje en las elecciones, la provincia carecerá por cuatro años de representantes que expresen miradas más populares, de ampliación de derechos, de justicia social y de defensa institucional de los que están más débiles en las escalas económicas y sociales rionegrinas.

Por eso insistimos, una y otra vez, en una amplia convocatoria a todos los que, desde contradicciones con el gobierno provincial, deben y pueden unir esfuerzos electorales.

No compartimos miradas que van cerrando puertas y ventanas en actitudes sectarias y que solo perciben herméticos blancos o negros y desertan de instancias que alienten la unidad opositora.

De cada uno de esos espacios, emanan responsabilidades y cada uno debe decidir si las cumple o no. Nosotros, sí estamos comprometidos con esto. Y acá lo dejamos en evidencia pública.

Somos peronistas y creemos que aún con mil detalles a corregir, el Partido Justicialista de Río Negro debe ser el eje convocante de un potente frente electoral que compita en 2023 y sea alternativa con chances al actual gobierno de JSRN.

Y luego, sí, con sus representaciones parlamentarias, y en los concejos deliberantes e Intendencias, puede plantearse ser parte de una agenda rionegrina a 30 años que perfile y defina políticas públicas coincidentes para ser efectivizadas por cualquier gobierno de cualquier signo al que le toque administrar y conducir políticamente la provincia.

Entonces no es un juego de nombres propios ni apellidos que definan posiciones. Cualquier ismo, aún el que nos contiene a todos que es el peronismo, en esta provincia está devaluado.

Hay que aceptarlo. Mucho más lo están aquellos ismos personalizados, que tienen mayores responsabilidades sobre la pobreza en que quedó nuestra fuerza en los últimos años.

Ya habrá tiempo de reproches. Hoy no lo es. No es por olvidar, las derrotas y errores no se olvidan, sino para ponerlo en debate en la ocasión propicia.

Proponemos una instancia superadora que es que el PJ normalice democráticamente su funcionamiento mediante mecanismos de consulta a sus afiliados, la apertura de mesas de diálogos de toda su dirigencia y desde ahí convoque a la constitución de un Frente que sea de Todos de verdad, o al menos de Muchos.

Y esos esfuerzos se unan con los pasos que están dando otros partidos afines, otras vertientes sociales, muchos peronistas silvestres y varias agrupaciones del PJ que intentan, ante el silencio del PJ oficial, estructurar alguna respuesta electoral opositora.

Y en ese entendimiento elijamos, democráticamente candidatos.

Todos. Desde la fórmula a la gobernación hasta lo revisores de cuentas de los municipios.

No porque la interna sea un deporte sino porque es la forma en que se respeta a nuestros seguidores y valoremos la tan declamada democracia para adentro y para afuera.

No es cierto que no hay tiempo. ¡Cómo no va a haber tiempo para hacer las cosas bien!»

Firman por Convocatoria PJ Río Negro – Hay 2023: Osvaldo Nemirovsci – Zulma Romero – Domingo Vallejo – Ángela Vicidomini – Fredy Rodriguez – Josué Gagliardi – Natalia Olivero – Deriz Conde – Griselda Carrasco – Richard Llanquileo – Mario Scandizzo – Adrián Marzo – Jorge Layana