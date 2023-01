16A: Di Tella confirmó fecha y abrió el camino a la sucesión

(ADN).- El intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, confirmó que la ciudad irá a elecciones el 16 de abril. «Vamos a acompañar la decisión del gobierno provincial», indicó. También anunció que no irá por la reelección («es momento de bajar un cambio») y abrió el camino de su sucesión. Un guiño a la candidatura del ministro Buteler.

«En Cipolletti vamos a votar el 16 de abril, vamos a acompañar la decisión del gobierno provincial» dijo el jefe comunal en una entrevista con LMCipolletti. «Coincido en que hay un escenario de disputa a nivel nacional con el que los rionegrinos no tenemos nada que ver, pero el enojo social que se genera se traslada a la discusión. Es bueno separar las elecciones locales y provinciales de las nacionales», argumentó.

Cipolletti se inscribe así en las localidades que irán en línea con las elecciones provinciales, como Viedma, Catriel, Villa Regina, San Antonio Oeste, El Bolsón, Río Colorado, Choele Choel, Luis Beltrán, Dina Huapi, Los Menucos y, entre otras, Comallo.

-¿Y usted va a ser el candidato de Juntos? ¿Tiene intenciones de ser reelecto?, le consultaron.

«Lo he pensado mucho, es algo que he conversado a nivel familiar y también con el senador Alberto Weretilmeck, quien es el presidente del partido. Le anticipé la decisión y le agradecí el acompañamiento desde que nos propusimos recuperar el Gobierno de Cipolletti. Es el momento de dar paso a nuevas generaciones de dirigentes. Cipolletti muestra un crecimiento en todo sentido, y tengo una edad en la que para estar en la gestión diaria se hace difícil. Es momento de bajar un cambio, por una cuestión de salud, por lo que no voy a ser candidato», respondió.

La repregunta no se hizo esperar: ¿Juntos ya tiene esos dirigentes jóvenes para hacer el recambio?

«Venimos hablando con Alberto (Weretilneck) de la renovación desde hace tiempo. En Cipolletti la mitad del gabinete es gente joven. También la mitad de las integrantes del equipo son mujeres con mucha capacidad y experiencia. Hay un equipo para continuar trabajando», contestó.

E inmediatamente dijo: «Y en el partido hay dirigentes jóvenes, y una persona con condiciones para ser intendente pero veremos qué resuelve el partido». La referencia indirecta es al ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler.