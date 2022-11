Huergo: ex cura ahora candidato a intendente de UP

(ADN). – Rodolfo Aguiar, presidente de Unidad Popular, presentó al candidato a intendente por esa fuerza, en Ingeniero Huergo. Se trata de Rafael Zamaro, ex cura del pueblo donde nació y creció el dirigente de ATE.

“Es una gran alegría. Hace muchos años que distintas fuerzas han venido a charlar conmigo para sumarme, pero les he dicho que no por mis motivos. Ahora es una linda ocasión para decir que sí y para devolverle a mi pueblo todo lo que me dio. Es una oportunidad que quiero aprovechar y estar a la altura de lo que se puede anhelar. Lo único que puedo ofrecer con seguridad es sinceridad al hablar con cada uno. Es el cimiento para que después podamos construir”, señaló Zamaro en un acto de esa fuerza política, en el que participó también el dirigente Mateo Canosa, del partido Somos.

Según se informó, “El Rafa”, como es reconocido en la localidad y en gran parte de la provincia, se radicó hace más de 30 años en Huergo trabajando sobre los principales problemas que aquejan a los vecinos. Por muchos años fue el cura del pueblo, realizando un comprometido trabajo social y territorial. Precisamente Zamaro destacó que «el intendente del pueblo tiene que ser el pueblo».

Por su parte, Rodolfo Aguiar indicó que «el pueblo donde nací y crecí tiene un muy buen candidato a intendente para el 2023 y es de nuestro partido. Es una candidatura que nos da la posibilidad cierta de llegar al gobierno local».

«Es un día de mucha alegría. Hay pueblos que a pesar de ser muchos más jóvenes, han avanzado con mucha dedicación. Huergo tiene gente maravillosa y se merece estar mejor. Estamos convencidos que con el Rafa lo vamos a lograr”, expresó el titular de Unidad Popular.