Más Juntos que nunca. ADN

Juntos Somos Río Negro apuró el paso. Ayer se congregó en Los Menucos y planteó tres ejes para garantizar el triunfo electoral del año que viene: unidad interna; simultaneidad para votar la gobernación, municipios y comisiones de fomento; y adelantar los comicios para el 16 de abril.

Así, el oficialismo volvió a poner en línea el partido con el gobierno, fusionando decisiones políticas con acciones institucionales. La postal de la tarde confirmó ese camino. La cabecera de la mesa correspondió al presidente Alberto Weretilneck y la gobernadora Arabela Carreras, que habían tenido su foto previa en el despacho de Laprida y Belgrano en Viedma.

El tiempo se agota más allá del calendario y Weretilneck anunció que a mas tardar “para el 15 de diciembre” tienen que estar las candidaturas. Comenzó la cuenta regresiva y sólo faltan 45 días para nominar postulantes a todos los cargos en juego que, a no dudar, en su mayoría están en la cabeza del primer círculo áulico. También la fórmula a la gobernación.

La estrategia está planteada en no sólo ganar, sino en lograr un alto porcentaje de votos. Hoy los números están en torno al 45 por ciento. No son los 37.23% de las últimas nacionales. Está en el orden del 45.2 por ciento obtenido por Weretilneck a senador, pero lejos del 52 por ciento obtenido por Arabela Carreras en 2019.

Por eso, el propósito de JSRN es provincializar “a fondo” la elección y busca el voto de aliados que piensen en el “gran acuerdo rionegrino”, un llamado a diferentes sectores políticos y sindicales.

Hoy, en la suma de las cuatro ciudades con más electores Juntos saca ventajas. Esta muy bien en Viedma -con más del 50%- y superando el 60% en Bariloche con la figura excluyente de Carreras. Cipolletti está justo, con tendencia negativa, y en Roca pierde. En el resto de la provincia no hay sorpresas. Así lo revela la última encuesta que circula en el oficialismo.

Llegan entonces los tiempos de los acuerdos posibles. Se esperan definiciones del peronismo y el radicalismo. ¿Habrá un pedido de adhesión de Nos Une Río Negro? O el PJ podrá jugar una instancia individual, con un porcentaje de votos propios (hoy ronda el 20% que no es para desmerecer), y luego ir a un acuerdo de políticas básicas en temas como energía, producción, calidad institucional y otros? Interrogantes que no tardarán en develarse.

Cabe señalar que el caudal histórico del peronismo está muy balcanizado. Al Frente de Todos, sin el PJ, le cuesta sumar porque no tiene una vertiente importante; el Movimiento Evita armó el partido Comunidad Organizada, el sorismo tiene ojos sólo para Roca, y el resto busca su destino.

Al radicalismo se le consume el tiempo. El macrismo largó con sello nuevo “Cambia Río Negro” (PRO+ARI) y no tuvo en cuenta a la UCR. Sólo tiene de aliada a Dalceggio, Martínez y Juan Pablo Álvarez Guerrero (muy cuestionado), que se subió a la fórmula con Aníbal Tortoriello de manera individual. Le quedan pocas alternativas al partido de Alem. La lista 3 es un albur. Para las alianzas o adhesiones hay que apurarse porque se definen en diciembre.

Mientras la UCR de Río Negro está legitimada por el partido a nivel nacional en la disputa judicial por el sello, en el acto de ayer de Gerardo Morales se vio a Lorena Matzen y Ariel Bernatene. El jujeño se mostró con Rodríguez Larreta y Martín Lousteau. Todo un símbolo.

Tortoriello lanzó su nueva marca en Bariloche el viernes. Sorprendió con el compañero de fórmula. Álvarez Guerrero con apellido patricio en la UCR, fue invitado pensando en los votos de la ciudad andina que son vitales, y donde el ex intendente de Cipolletti no hace pie. El hijo del ex gobernador ya fue cuestionado por un grupo de autoconvocados que hizo oír su disconformidad. Lo acusaron de no participar de las marchas anti mapuches y por sus críticas a Mauricio Macri. Tampoco recibió el apoyo del sector disidente “Hacer Más UCR” de Santiago Ibarrolaza, que sin embargo apoya al PRO en la candidatura a la gobernación. Esta designación los descolocó.

Otro baldazo que no esperaba el cipoleño vino de Sergio Capozzi, quien pidió al Tribunal de Disciplina del PRO que analice su accionar por armar Cambia Río Negro sin autorización de la asamblea partidaria. El barilochense además definió a Álvarez Guerrero como un socialdemócrata, lejos del espíritu liberal del macrismo.

No empezó bien Tortoriello, a quien además le hicieron notar que falta la representación del género en la fórmula a la gobernación.

También este espacio deberá buscar los votos en toda la provincia, porque el 27 por ciento de las últimas elecciones nacionales son apenas una foto de aquel momento. Luego que llegó a la Cámara de Diputados, Tortoriello descansó en ese porcentaje que hoy no tiene. Internamente se le reprocha no recorrer la provincia. El dirigente tiene un alto porcentaje de desconocimiento en algunos circuitos, a pesar de su fortaleza en Cipolletti y el Alto Valle.

Ayer en Los Menucos comenzó la carrera con meta final el 16 de abril del 2023. Se acortaron los plazos. Se vienen días de alta vorágine política.