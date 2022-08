Acusan a la UnTER de atentar contra la educación pública

(ADN).- El legislador Juan Martín (JxC) acusó al gremio docente de generar «consecuencias funestas» al sistema de educación pública, y subrayó -como ejemplo- el «trasvasamiento de gran parte de niños y jóvenes de la clase media hacia las escuelas públicas de gestión privada».

Así lo plasmó el dirigente en una respuesta a la UnTER, que le envió una nota -al igual que a todos los bloques legislativos- que se expresen sobre el conflicto docente. “No existe previsión legal alguna que obligue a un legislador a expedirse respecto de la situación que mantienen hoy vuestro gremio con la provincia”, remarcó.

La nota

«Ustedes, en complicidad con los gobiernos de turno, desde hace décadas están vaciando de contenido (y de alumnos) a la escuela pública.

Hechas estas consideraciones y antes de adentrarme de lleno en lo que me fuera solicitado, no puedo omitir referirme al destrato que le profesaron a una mujer trabajadora de mi bloque durante la entrega de su nota. Comprendo y acepto que sus conceptos hacia mi persona no sean los más felices, lo que me resulta incomprensible e inaceptable es la violencia en el trato hacia quienes declaran defender.

Con respecto a los reclamos esgrimidos por su gremio, puedo llegar a reconocer su razonabilidad. Estamos todos de acuerdo con que la tarea docente sea remunerada acorde a la responsabilidad que conlleva educar y que nuestras aulas estén en condiciones.

Lo que me resulta inadmisible es la metodología elegida, la cual considero intransigente y extorsiva. Si realmente su gremio tuviese un compromiso con la educación, sería capaz de asumir una actitud empática con las familias rionegrinas y muy especialmente con los niños que durante la pandemia perdieron la oportunidad de adquirir conocimientos por encontrarse las escuelas cerradas.

Nuevamente: entiendo su reclamo, pero les pido que encuentren formas de expresarlo que no signifiquen haber perdido medio mes de clases cuando apenas pasamos la mitad del ciclo lectivo.

También quiero apuntar al destinatario de sus reclamos. Si bien el Gobierno Provincial, tal como lo manifesté públicamente, tiene su cuota de responsabilidad por manejar inadecuadamente este conflicto, la causa final es el deterioro permanente de la moneda nacional ocasionado por el proceso inflacionario.

Llama la atención que no le estén exigiendo al Gobierno Nacional una política económica que permita preservar el bolsillo de los trabajadores. Tal vez lo estén omitiendo por una cuestión de afinidad ideológica. Tal vez sea por ignorancia de los elementos básicos de la economía, lo cual me preocuparía dado que lo mínimo que se puede exigir de un docente es que tenga un nivel adecuado de conocimientos.

O tal vez me equivoque y su presencia en el bloque del Frente de Todos, adonde tuvo que desplazarse la trabajadora de mi bloque para recibir el petitorio, no sea una cuestión de connivencia sino para llevar estos reclamos al oficialismo nacional.

Asimismo, me permito recordarles que presenté el Proyecto de Ley 702/2021, que prevé la declaración de Emergencia Educativa en la provincia de Río Negro. La sanción de esta ley permitiría disponer de los recursos para abordar muchas de las cuestiones objeto de sus reclamos, por lo que sería importante que se expidan sobre la iniciativa y eventualmente le brinden su apoyo.

Me despido de ustedes con la misma gentileza que he recibido de su parte, esperando que muy pronto se encuentren trabajando en las aulas”.