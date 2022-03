Morales confirmó que la UCR votará el acuerdo con el FMI

Gerardo Morales confirmó ayer que la UCR votará a favor del acuerdo con el FMI enviado este viernes a la Cámara de Diputados y si bien sugirió que podrían oponerse al artículo que sube los impuestos, también aclaró si tratarán de reunir una mayoría para derogarlo.

«Ya hemos resuelto en Juntos por el Cambio honrar las deudas y no al default», dijo el gobernador de Jujuy durante la fiesta de la vendimia.

Consiste en pedir la aprobación del stand by con el FMI, que no es otra cosa que la refinanciación de la deuda que tomó Mauricio Macri. Y en otro artículo quedó el memorándum de entendimiento y el económico, que es el que en Juntos no quieren votar porque contempla una suba de impuestos.

Si ese artículo se cayera (sería posible si una mayoría lo rechaza en una votación en particular), el acuerdo podría correr riesgo de perder validez para el directorio del FMI, que recién lo tratará cuando sea sancionado por el Congreso. De hecho, en el proyecto se lo considera parte complementaria del stand by.

Morales dio a entender que eso no ocurrirá. «Como ha llegado la última versión del proyecto, estemos en condiciones de votar en general a favor, el primer artículo; y el artículo segundo, que habla de las condiciones del acuerdo, que también requiere el Fondo Monetario, tampoco impedirle al gobierno que pueda contar con ese artículo», fue su textual publicado por Clarín.

En el bloque que conduce Mario Negri negaron que haya habido instrucciones y aseguran que contemplan la posibilidad de votar en contra el artículo 2, una decisión que acompañará la mayoría de Juntos por el Cambio.

El debate en comisiones empieza mañana, el miércoles se dictaminaría y el jueves hay sesión. Si Juntos reúne una mayoría podría modificar o borrar algún artículo. Es lo que el gobierno debe evitar.