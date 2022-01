RENTAS: Alto cumpliento de los comercios de la Costa

(ADN).- El área de fiscalización de la Agencia de Recaudación se encuentra realizando desde el 13 de enero controles en establecimientos comerciales y de servicios en el balneario Las Grutas, Bariloche, Cipolletti, Roca, Viedma entre otras.

Las acciones están destinadas a verificar que se acepte pago con tarjeta, entrega de ticket o factura, inscripción en Ingresos Brutos y control de los deberes formales. También se realiza monitoreo electrónico de ventas.

Asimismo, se fiscaliza que se cumplan con las leyes de defensa del consumidor, exhibición de precios, diferencias entre valor góndola/caja y el programa de Precios cuidados.

En Las Grutas, se controlaron 142 establecimientos y sólo dos no cumplían con la obligación de contar con terminal electrónica de pagos, lo que demuestra el compromiso de darles este servicio a los y las consumidoras por parte de los comercios.

Entre las irregularidades detectadas, las más recurrentes son falta de facturación, actividades no inscriptas, domicilios fiscales electrónicos no declarados; en todas se realizan actas de infracción y su regularización.

Por su parte, para detectar casos de alojamientos informales que se inscriben en AFIP pero no en Río Negro, se trabaja en conjunto con el Ministerio de Turismo de la Provincia, desde donde se aportan datos obtenidos por la información de Pre Viaje y los establecimientos contratados.

Al respecto Martín Kelly, expresó “Esta metodología de obtener datos de alquiler de alojamientos, por información obtenida del programa pre viaje, nos permite detectar en forma temprana falta de inscripción y en consecuencia evitar la competencia desleal con otros prestadores de servicios que sí cumplen con el fisco de la Provincia.

Y por otro lado, se le brinda mayor seguridad a las personas que vienen a pasar sus vacaciones Río Negro, disminuyendo la posibilidad de estafas por alquileres temporarios que suceden por la gran demanda. Incluso, que quien presta servicio de alquiler esté inscripto correctamente le da mayores herramientas a para poder hacer la denuncia en Defensa del Consumidor en caso de que sufran un engaño”.

En materia de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, se visitaron 10 supermercados. Cumpliendo en su totalidad con el precio góndola/caja, es decir el precio ofertado era el mismo a cobrar en caja. En dos, no se exhibían los precios de 67 productos. Se les realizó acta de infracción.

Respecto a Precios cuidados, se realizó un control sobre 100 productos aleatorios del listado, de los cuales 17 no se comercializaban, 46 no había stock, 40 no contaban con la señaletica del programa y en 1 se detecto diferencia de precio entre el ofertado y el que debe tener según el listado nacional.

“Desde nuestro organismo realizamos controles constantes en toda la Provincia, reforzando las acciones en centros turísticos durante la temporada alta para proteger los intereses de las y los rionegrinos, como de todas las personas que eligen nuestros lugares para sus vacaciones. Pero es sumamente importante que cada consumidor o consumidora denuncie, reclame y nos informe sobre situaciones irregulares tanto en defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar o agencia.rionegro.gov.ar”.