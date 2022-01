Fracasó la paritaria de los estatales nacionales

(ADN).- El gobierno no realiazó ninguna oferta en la paritaria de la administración pública nacional finalizada hace instantes, por lo que el Secretario Adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar, evaluó que “el hecho que no exista ofrecimiento no se corresponde con un escenario de creciente inflación como el actual”.

“La falta de una propuesta seria en esta instancia es tomada como un destrato para quienes garantizan un Estado presente en una de las épocas más trágicas que le toca atravesar a la humanidad como la pandemia de Covid-19″, indicó el referente estatal luego de la paritaria por el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06.

En esta ocasión, se mantuvo una reunión virtual este jueves a las 15:30 entre el Gobierno, representado por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, junto a otros funcionarios, y la comitiva de ATE integrada por el Secretario Adjunto, Rodolfo Aguiar, la secretaria de Organización, Mercedes Cabezas, y el responsable del Departamento de Negociación Colectiva, Flavio Vergara.

«Tenemos la sensación que la inminencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya empieza a influir en la paritaria estatal. Nos negamos a que los salarios de los empleados públicos vuelvan a ser variable de ajuste en nuestro país», apuntó el dirigente. Las negociaciones actuales habían llegado al 40% de aumento en el último encuentro de agosto pasado, donde se fijó una cláusula de revisión para esta fecha.

Tras el encuentro, Aguiar consideró que «no ha sido esta la mejor manera de iniciar el año” y agregó: “Si el Gobierno no recapacita y realiza un ofrecimiento en el corto plazo a liquidar en los haberes de febrero, será imposible alcanzar un entendimiento”.

El sindicato encaró la paritaria bajo la consigna que el salario estatal no pierda frente a la inflación, la cual cerró en 50,9% en 2021. Sin embargo, algunos rubros incrementaron por encima del valor general, como la vestimenta y el calzado (64,6%), transporte (57,6%), gastos de salud (51,8%), y muy cerca del mismo se encuentran los alimentos y bebidas (50,3%).

Por eso, el adjunto estatal concluyó que “el Ejecutivo comienza a alejarse de su compromiso de que los salarios le ganen a la inflación”. Las negociaciones del sector público no se corresponden con el año calendario, sino que van de junio a mayo del año siguiente. Hasta el momento, la paritaria en curso acumula un 40% (10 por ciento en junio pasado, 9 en agosto, 11 en septiembre, 5 en octubre y 5 enero del 2022).