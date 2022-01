Carreras saltó la “grieta” y apoyó negociación con el FMI

(ADN).- El Presidente Fernández encabezó una reunión con gobernadores donde el ministro Martín Guzmán les informó sobre las negociaciones con el FMI. Carreras participó y ratificó el compromiso de la provincia de contribuir en la búsqueda de un consenso nacional “para llegar al mejor acuerdo posible” por la deuda argentina.

“Quiero manifestar mi acuerdo, y mi compromiso, pero también dejar en claro que nuestra presencia hoy acá no es un cheque en blanco. Es en serio un llamado a que nos integren como fuerza distinta a la unidad nacional que estamos buscando y que no tengo dudas que el Presidente Alberto Fernández también está buscando”, sostuvo Carreras en su alocución durante la reunión que los mandatarios provinciales tuvieron con el presidente.

Luego de remarcar que “es muy importante lo que hemos escuchado hoy”, Carreras indicó que “sumo mi voz para que esto no parezca un acto partidario. Vengo con la convicción de que se está haciendo un trabajo fuertemente comprometido para hacer la mejor negociación posible”.

“Confío en la figura del Presidente y de Martín, por su solvencia. Tengo la tranquilidad de saber que si no se ha alcanzado un acuerdo es porque se están defendiendo los intereses de los ciudadanos. Porque cuando hablamos de plazos, hablamos de infancias por ejemplo. Cuando decimos cuatro años van a ser de ajuste, y después empieza el crecimiento; y eso es la infancia de un niño que no accede a lo que necesita. Por eso estoy acá, porque tengo una responsabilidad institucional, junto con la de todos mis colegas que nos acompañan, de respaldar esta negociación que creemos necesaria”, añadió la mandataria.

Carreras agregó que “tenemos la responsabilidad de atravesar esta situación, pero digo también que los que no formamos parte del FdT coincidimos en cosas, disentimos en otras, las expresamos en privado, a veces en público, después nos ponemos de acuerdo porque así es la democracia. Desde esta perspectiva de un Gobierno provincial sentimos la necesidad que desde lo discursivo vayamos superando un poco la grieta porque nosotros tenemos un objetivo que cumplir, tenemos que cumplirlo en conjunto”.

“A veces venir significa estar de un lado de la grieta o no hacerlo significa estar del otro lado. No me interesa. Habiendo comprometido mi respaldo, digo que no me interesa esa discusión que nos es ajena. En mi pueblo y mi provincia esa discusión de la grieta es ajena y no le interesa a nadie”, remarcó.

La gobernadora sostuvo además que “el diagnóstico es correcto, con datos objetivos del crecimiento de la deuda en los cuatro años mencionados, pero creo que con esa discusión no vamos a lograr el acuerdo o la unidad nacional que buscamos”.

Manifestó que “a la gente no le importa este debate, sino que logremos el mejor acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional en beneficio de nuestro pueblo. Y es momento de dejarnos de enrostrar todas las cosas que hicimos mal en el pasado y tratar de encontrar un lugar un poco más saludable. Quienes estamos acá somos los responsables de esa decisión. La oposición nunca tiene esa responsabilidad”.

“Los próximos 10 años o más están comprometidos en esto que se está discutiendo y sólo se sale con política. Lo técnico es fundamental para llegar a un punto donde la política empieza a protagonizar, y estamos en ese punto”, rescató la Mandataria rionegrina.