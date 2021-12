Avanza el proyecto para que menores ingresen a boliches

(ADN).- Por mayoría, el Deliberante de Viedma estableció, en primera vuelta, que chicos y chicas a partir de los 16 años puedan ingresar a los boliches. De todas maneras, la iniciativa de la concejal Roberta Scavo tuvo rechazo en lo particular por parte del oficialismo.

El proyecto se votó en lo general y en lo particular. En lo general, fue acompañado por todos los ediles, mientras que en lo particular no acompañaron Vanessa Cacho Devincenzi, Marco Magnanelli y Pedro Bichara. Los tres concejales rechazaron los artículos 2,3 y 4 del proyecto original, que determina crear el carnet habilitante de menores, y que los padres, madres, tutores y/o responsables de los menores firmen la correspondiente autorización ante la Secretaría de Protección Ciudadana.

“Los jóvenes tienen derecho a divertirse y de pasarla bien, pero deben hacerlo en un lugar seguro y que esté habilitado para ese fin”, expresó la autora del proyecto.

Asimismo, explicó que “estamos proponiendo que los chicos y las chicas puedan acceder a los locales a través de un carnet que los habilite. Siempre será un adulto responsable quien autorice o no a ese joven a ingresar. Es importante que los y las jóvenes se involucren, se hagan cargo de este permiso que se les está otorgando, porque hay una Ley Nacional que deben cumplir y que establece que los menores de 18 años no pueden consumir bebidas alcohólicas. Ellos y ellas tienen que ser responsables de esta situación. Es importante involucrarnos, involucrarlos e involucrar a los padres y madres”.

Por último, Scavo resaltó: “Pretendemos, entre esta primera vuelta y la segunda, seguir escuchando la voces de los y las protagonistas y de los padres, además de las autoridades y los dueños de los locales nocturnos, que ya escuchamos”.

Por otra parte, la concejala Vanessa Cacho Devincenzi manifestó: “Hemos propuesto modificaciones que están abiertas al debate, hemos coincidido en algunos puntos y en otros no. Lo cierto es que este proyecto cada vez nos genera más dudas que certezas”.

Por último, la presidenta del Concejo Deliberante, Maricel Cévoli, concluyó: “El debate es necesario, comparto que tenemos que modificar la edad; por eso, voy a acompañar este proyecto, pero creo que previendo una reglamentación, tenemos que ser más específicos a la hora de definir cómo se va llevará adelante este proyecto”.