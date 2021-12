Alvarado pidió no “sabotear” la unidad

(ADN).- La jefa comunal de Cinco Salto, y autoridad partidaria del Frente Grande, pidió mantener la unidad y ampliar el Frente de Todos rionegrino.

“No es tiempo de abandonar ni de sabotear la unidad. No lo merece el espacio, no lo merecen nuestros representantes y fundamentalmente no lo merecen los miles de rionegrinos y rionegrinos que confían en el poder transformador de la política”, aseguró la intendenta a través de un comunicado.

En esa línea destacó el trabajo del senador Martín Doñate, así como los diputados y diputadas nacionales del espacio, que fueron «pieza fundamental para la articulación política y el contacto directo con Nación».

Finalmente pidió encolumnarse detrás del presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para “recuperar la esperanza y superar la crisis económica y social”, pero sobre la base “de un amplio acuerdo que incluya a los diversos actores de nuestra sociedad y que permita transitar un camino sostenido hacia un desarrollo con equidad”.