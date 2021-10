Palmieri cargó contra Nación por el conflicto mapuche

(ADN).- El vice de Carreras pasó por la región Andina y en contacto con la prensa dijo que, ”si bien la relación con el gobierno nacional, institucionalmente, siempre es cordial» en algunos temas como los conflictos territoriales con las comunidades indígenas que viven en la zona, «tenemos puntos de vista diferentes”.

Para graficar la distancia que existe entre ambas administraciones sobre los conflictos territoriales, Palmieri recordó que el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, había pedido un “co-manejo” de zonas de bosque ocupadas por “agrupaciones violentas” y reprochó que “con esa gente el gobierno nacional pide que nos sentemos, creo que hay un error de diagnóstico muy grande. Tal vez sea la distancia, tal vez sea lo político”.

También hizo referencia a los dichos del nuevo ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien pidió respetar sus derechos humanos, “pero sin tener en cuenta que las personas maniatadas, al lado de máquinas llenas de gasoil y prendidas fuego, también tienen derechos humanos”.

Por último dijo que para comenzar a superar esta situación, “el primer paso es que todos hablemos el mismo idioma. El encapuchado, armado, que entra a una casa, golpea y prende fuego, debe saber que será tratado como un delincuente”, y en este punto aseguró que “en la provincia somos firmes, pero Nación parece que no tiene esa postura y en algunos casos, no solo no se los condena, sino que hasta se los asiste dando señales muy poco claras para toda la sociedad”.