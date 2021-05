Covid: siete fallecidos en Río Negro y 413 casos nuevos

(ADN).- Se trata de un hombre de 84 años de Roca, una mujer de 73 y un hombre de 57 años de Cipolletti, una mujer de 60 y un hombre de 70 de Catriel, una mujer de 57 años de Sierra Grande, y un hombre de 70 años de San Carlos de Bariloche.

En el último parte se reportaron 413 casos nuevos: 35 de Roca, 14 de Allen, 2 de Cervantes, 1 de Ingeniero Huergo, 2 de Mianque, 1 de General Godoy, 8 de Villa Regina, 2 de Chichinales, 74 de Cipolletti, 4 de Fernández Oro, 18 de Cinco Saltos, 1 de Barda del Medio, 1 de Campo Grande, 19 de Catriel, 4 de Choele Choel, 1 de Chimpay, 1 de Luis Beltrán, 2 de Lamarque, 1 de Pomona, 8 de Rio Colorado, 66 de Viedma, 2 de General Conesa, 3 San Antonio Oeste, 15 de Sierra Grande, 2 de Valcheta, 97 de San Carlos de Bariloche, 2 de Dina Huapi, 14 de El Bolsón, 2 de Ñorquinco, 2 de Pilcaniyeu, 1 de Comallo, 3 de Ingeniero Jacobacci, 3 de Maquinchao, y 2 de Los Menucos.

La cartera sanitaria también informó 267 pacientes curados: 23 de General Roca, 2 de Allen, 1 de Ingeniero Huergo, 1 de Mainque, 4 de Villa Regina, 29 de Cipolletti, 20 de Cinco Saltos, 2 de Barda del Medio, 1 de Campo Grande, 12 de Catriel, 1 de Darwin, 1 de Lamarque, 18 de Río Colorado, 16 de Viedma, 3 de General Conesa, 6 de San Antonio Oeste, 1 de Las Grutas, 2 de Sierra Grande, 6 de Valcheta, 110 de San Carlos de Bariloche, 5 de El Bolsón, 1 de Pilcaniyeu, y 2 de Comallo.

Totales

4.502 activos

279 de General Roca, 67 de Allen, 1 de El Cuy, 17 de Cervantes, 25 de Ingeniero Huergo, 5 de Mainque, 5 de General Godoy, 84 de Villa Regina, 21 de Chichinales, 616 de Cipolletti, 59 de Fernández Oro, 157 de Cinco Saltos, 2 de Contralmirante Cordero, 11 de Barda del Medio, 15 de Campo Grande, 227 de Catriel, 25 de Choele Choel, 4 de Chimpay, 10 de Coronel Belisle, 2 de Darwin, 22 de Luis Beltrán, 20 de Lamarque, 7 de Pomona, 140 de Río Colorado, 356 de Viedma, 21 de General Conesa, 53 de San Antonio Oeste, 35 de Las Grutas, 94 de Sierra Grande, 32 de Valcheta, 1.708 de San Carlos de Bariloche, 39 de Dina Huapi, 182 de El Bolsón, 15 de Ñorquinco, 22 de Pilcaniyeu, 21 de Comallo, 64 de Ingeniero Jacobacci, 18 de Maquinchao, y 21 de Los Menucos.

62.135 curados

7.227 de General Roca, 2.189 de Allen, 82 de El Cuy, 464 de Cervantes, 755 de Ingeniero Huergo, 208 de Mainque, 243 de General Godoy, 2.534 de Villa Regina, 375 de Chichinales, 6.735 de Cipolletti, 754 de Fernández Oro, 1.372 de Cinco Saltos, 57 Contralmirante Cordero, 81 de Barda del Medio, 528 de Campo Grande, 1009 de Catriel, 1.349 de Choele Choel, 433 de Chimpay, 143 de Coronel Belisle, 66 de Darwin, 684 de Luis Beltrán, 673 de Lamarque, 53 de Pomona, 1036 de Río Colorado, 5.787 Viedma, 368 de General Conesa, 18 de Guardia Mitre, 2175 de San Antonio Oeste, 505 de Las Grutas, 485 de Sierra Grande, 263 de Valcheta, 18.376 de San Carlos de Bariloche, 631 de Dina Huapi, 2.259 de El Bolsón, 32 de Ñorquinco, 151 de Pilcaniyeu, 170 de Comallo, 1024 de Ingeniero Jacobacci, 339 de Maquinchao, 366 de Los Menucos, 99 de Sierra Colorada, y 37 de Ramos Mexía.

1490 fallecidos

127 de General Roca, 91 de Allen, 6 de El Cuy, 12 de Cervantes, 26 de Ingeniero Huergo, 10 de Mainque, 11 de General Godoy, 82 de Villa Regina, 8 de Chichinales, 182 de Cipolletti, 31 de Fernández Oro, 46 de Cinco Saltos, 3 de Contralmirante Cordero, 2 de Barda del Medio, 20 de Campo Grande, 67 de Catriel, 24 de Choele Choel, 12 de Chimpay, 6 de Coronel Belisle, 2 de Darwin, 15 de Luis Beltrán, 15 de Lamarque, 19 de Río Colorado, 112 de Viedma, 15 de General Conesa, 1 de Guardia Mitre, 50 de San Antonio Oeste, 9 de Las Grutas, 26 de Sierra Grande, 12 de Valcheta, 306 de San Carlos de Bariloche, 11 de Dina Huapi, 39 de El Bolsón, 3 de Ñorquinco, 2 de Pilcaniyeu, 11 de Comallo, 56 de Ingeniero Jacobacci, 9 de Maquinchao, 9 de Los Menucos, 1 de Sierra Colorada, y 1 de Ramos Mexía.

OCUPACIÓN DE CAMAS UTI

Total provincia: 211 camas – 90,52% ocupadas (113 COVID – 78 No COVID) – 20 libres

Cipolletti: 65 camas – 89.23% ocupadas (20 COVID – 38No COVID) – 7 libres

Catriel: 6 camas – 100% ocupadas (1 COVID – 5 No COVID) –

General Roca: 53 camas – 98,11% ocupadas (34 COVID – 18 No COVID) – 1 libres

Ingeniero Jacobacci: 1 cama – 0% ocupadas

Bariloche: 54 camas – 98,14% ocupadas (41 COVID – 12 No COVID) – 1 libre

Viedma: 22 camas – 63,64% ocupadas (11 COVID – 3 No COVID) – 8 libres

Villa Regina: 10 camas – 80% ocupadas (6 COVID – 2 No COVID) – 2 libres