Se calienta la interna del PRO. Fuertes críticas a Tortoriello

(ADN). – Aníbal Tortoriello reiteró ante la prensa en Bariloche su propósito de ser candidato a diputado nacional por JxC y que también se postulará como gobernador en el 2023. Estas declaraciones no pasaron inadvertidas en la dirigencia de ese espacio político y recibió duras críticas de Nicolás Suárez Colman, referente de General Roca, en una carta que le mandó al ex intendente de Cipolletti, actual presidente del PRO. Le pide que posponga sus pretensiones y que de «un paso al costado en la presidencia del Partido».

Los cuestionamientos están referidos al marco sanitario de la pandemia, en donde Tortoriello recorre la provincia. Señala Suárez Colman en la nota que «no es sano que la primera acción política suya como presidente del PRO haya sido desoír la realidad y disociarse de ésta. La sociedad está absolutamente aterrada por esta segunda ola y las consecuencias que pueda tener para las economías familiares, el trabajo y la vida. Mientras todo esto pasa, usted públicamente en los medios expone su deseo de ser candidato a diputado como trampolín para la gobernación en el 2023».

Luego de expresar su «absoluta preocupación por el rumbo que nuestro partido ha tomado en los últimos meses», el abogado macrista de General Roca, le pide a Tortoriello que «posponga su candidatura para más adelante. No es momento de esto, se lo hemos advertido hasta el hartazgo y no hemos tenido respuestas» y agrega que «probablemente no haya pensado en los datos duros de la realidad de nuestra provincia. Las camas de terapia intensiva en la zona cordillerana están saturadas; el personal de salud se encuentra agotado. Hay posibilidades reales de que nos quedemos sin oxígeno en muchos lugares, esto es posibilidades de vida para los vecinos que pelean contra el virus».

«Su accionar no sólo daña la imagen del partido que representa, sino que además insulta a aquellos con quienes pretendemos construir un Juntos por el Cambio. Sin ir más lejos mientras usted promociona sus candidaturas, ellos viven dramáticos momentos por tener seres queridos en grave estado de salud. No es bueno que haga uso y aprovechamiento de estas circunstancias», dice Suárez Colman y le pide que «es fundamental en este contexto que ceda en sus pretensiones. No es bueno celebrar “la primereada” cuando aún no hemos reorganizado y consolidado Juntos por el Cambio, que significa la herramienta fundamental para construir un proyecto nacional que esté por encima de cualquier candidatura personal».

Suárez Colman señala en su nota a Tortoriello que «me permito llamarlo a la reflexión. Tengamos sensibilidad humana y moral. Es momento de que posponga su candidatura para más adelante. No es momento de esto, se lo hemos advertido hasta el hartazgo y no hemos tenido respuestas» y que «si decide continuar en la postura egoísta de seguir con sus candidaturas, por favor le pido, tengo un gesto ético y de un paso al costado en la presidencia del partido. No nos involucre a todos en esto, muchos dentro del partido creemos en que esta acción deshumana sólo es para el interés del ego de alguna dirigencia que vive junto a su familia acomodados en cargos políticos».

Reiteró que «mientras en medios de Bariloche usted reitera sus intenciones, muchos barilochenses hoy no saben cómo mantendrán abiertos sus negocios, sus trabajos o el sustento para sus hogares. Frente a esta dura realidad el presidente del PRO elige hablar de candidaturas. ¿cree realmente que la sociedad puede tolerar este nivel de desconexión de sus dirigentes con esta catástrofe sanitaria, económica, social y política?»

Puntualiza por último, que «no hay un solo dirigente que en este contexto haya lanzado su candidatura y nos ha arrastrado a todos a ese lugar. Probablemente desde la comodidad del buena pasar no percibe que a la sociedad le suma un nuevo dolor».