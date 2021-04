La justicia decidió archivar causa contra Barreno

(ADN).- El sindicalista de los judiciales había sido denunciado oportunamente por la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Liliana Piccinini, y acusado por la fiscal Maricel Viotti Zilli por “violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

El juez de juicio Marcelo Chironi rechazó una apelación fiscal y, en la práctica, confirmó la negativa a formularle cargos al legislador y representante sindical Pablo Barreno por supuesto violación del aislamiento social.

Chironi escuchó el pedido fiscal y los argumentos de la defensa. Luego, afirmó que la fiscalía solo repitió la misma argumentación que ya había rechazado Bustamante. Para el juez, no se logró acreditar que la decisión de Guillermo Bustamante no tuviera sustento jurídico. De esta manera, Barreno no se encuentra imputado en la causa.

En una primera instancia el juez Puntel había aceptado la formulación de cargos, que es la que habilita los plazos de investigación. La defensa apeló y Bustamante aseguró que el caso era jurídicamente irrelevante y que podía afectar la actividad sindical. Ahora, con argumentos procedimentales, se confirmó esa decisión.

La causa se activó a partir de una nota que la entonces titular del STJ, Liliana Piccinini, envió al Procurador Jorge Crespo, para que se investigue si se violó el aislamiento cuando tres representantes sindicales se presentaron con intención de verificar las condiciones edilicias y sanitarias del Poder Judicial. Dos representantes gremiales habían aceptado medidas de probation, pero Barreno pidió que sigan con el proceso.

Confirmado el archivo de la causa, desde el bloque del Frente de Todos, que integra el también dirigente del Sitrajur, celebraron la decisión judicial asegurando que “a todas luces significaba un claro acto de persecución política y gremial que hubiera sentado un peligroso precedente para quienes desarrollan esas funciones de representación”.

“Este tipo de acciones como la desarrollada por Piccinini no hace más que profundizar el descreimiento que la sociedad tiene hacia la Justicia, tanto en su nivel provincial como Federal, que esperamos que comience a revertirse en esta nueva etapa, en la que se hace fundamental la labor de jueces y juezas probos e imparciales para que el Poder Judicial pueda ser el garante del Estado de Derecho que la ciudadanía necesita”, concluyeron.