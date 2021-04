Ibero alertó que existe “mucha relajación”

(ADN).- La secretaria de Políticas Públicas de la cartera sanitaria advirtió que se trata de una observación hecha por los propios equipos de Salud al mismo tiempo que pidió ayuda ciudadana para “evitar el colapso”.

Ibero señaló que el año pasado, el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la salud evitó que el sistema colapse “incluso con 5.500 casos activos”. Pidió “tomar precauciones para que esto vuelva a ocurrir, porque no es tan difícil mantener la distancia de dos metros y usar el tapabocas”.

“Nos ha pasado que un caso positivo no nos dice quiénes son sus contactos estrechos. Yo lo que pido es que ese contacto estrecho se quede en su casa todo el día y por 10 días, aunque no tenga síntomas porque igual puede contagiar”, indicó.

“Si tienen síntomas y se quedan en su casa, está buenísimo. Aunque decidan no hisoparse, por miedo o por la razón que sea. Hay personas que tuvieron moco o dolor de cuerpo y no le dan importancia, pero quizás son COVID positivo, no lo saben y pueden contagiar por diez días”, dijo.

Explicó que actualmente hay más jóvenes internados, porque un porcentaje importante de personas mayores y con factores de riesgo ya recibió la vacuna. “Hoy las camas las ocupan los más jóvenes, algo que antes no ocurría. No significa que todos van a terminar en terapia intensiva, pero algunos sí. Tienen que entender que el virus todavía existe”, indicó.