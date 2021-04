El sistema sanitario de Bariloche «está colapsado»

(ADN). – Médicos del sector público y privado de Bariloche, pidieron extremar las medidas para parar los contagios de coronavirus y a la vez frenar la circulación de personas, ya que la segunda ola de Covid es muy fuerte. Señalaron que el sistema sanitario «está colapsado» y que hay «un aumento explosivo de casos».

Los centros médicos barilochenses se reunieron hoy para analizar la situación de la zona andina, a la vez que el director del Hospital Zonal, Leonardo Gil, pidió que hay que tomar conciencia de la actual situación y destacó durante un año y cuatro meses el sistema de salud estuvo a la altura de las circunstancias, pero que en las últimas semanas se observó un «aumento explosivo» en el número de casos.

Los especialistas coincidieron en que el sistema sanitario se encuentra colapsado. «La realidad es que en este momento no hay cama de terapia intensiva ni en el HPR, ni en el Hospital Zonal ni en el San Carlos», publicó Bariloche2000 y se espera conocer los acuerdos nacionales y provinciales para avanzar en restricciones.

«Ninguno esta poniendo en discusión si esta bien o no una cosa. Todos queremos una normalidad, la única manera de frenar la circulación del virus es frenar la circulación de la gente, no hay estrategia diferente en tanto no avance la vacunación», expresó a la prensa el director del hospital zonal de Bariloche y puntualizó que «con la tasa de positividad que existe y la circulación viral que tenemos, el diagnóstico tranquilamente es clínico, cuando uno tiene síntomas de covid en un contexto de alta circulación viral no hace falta el hisopado, se deja para las personas con ciertos factores de riesgo, lo más importante es el aislamiento de las personas con síntomas».

Sobre la posibilidad de realizar traslados, indicó que hay una red provincial. Dijo que «Bariloche queda un poco lejos» y que hay pacientes críticos que son intrasladables.

Leonardo Gil reclamó a la gente que tome conciencia y se cuide, además de evitar hacer actividades de riesgo que puedan requerir internación. «Hagan lo que no puede ser postergado», porque «ha llegado un momento muy duro y crítico«.

A su vez, el doctor Juan Pablo Sottile, señaló que «estamos en una situación crítica, donde la terapia está llena, con un 90 por ciento de pacientes con Covid que están requiriendo nuestros servicios y la capacidad de respuesta del hospital está agotada».