Covid: un fallecido en Río Negro y 192 casos nuevos

(ADN).- Se trata de una hombre de 35 años de Fernández Oro. La provincia acumula 1369 fallecidos fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

En el último parte se reportaron 192 casos nuevos: 46 de General Roca, 7 de Allen, 3 de Ingeniero Huergo, 8 de Villa Regina, 8 de Cipolletti, 1 de Fernández Oro, 5 de Cinco Saltos, 1 de Chimpay, 3 de Luis Beltrán, 1 de Lamarque, 3 de Río Colorado, 21 de Viedma, 4 de San Antonio Oeste, 1 de Las Grutas, 4 de Sierra Grande, 9 de Valcheta, 44 de San Carlos de Bariloche, 18 de El Bolsón, 1 de Pilcaniyeu, 2 de Comallo, y 2 de Maquinchao.

La cartera sanitaria también informó 69 pacientes curados: 10 de General Roca, 1 de Cervantes, 2 de Villa Regina, 1 de Chichinales, 8 de Cipolletti, 2 de Fernández Oro, 2 de Cinco Saltos, 1 de Contralmirante Cordero, 5 de Catriel, 2 Choele Choel, 2 de Luis Beltrán, 5 de Río Colorado, 6 de Viedma, 4 de San Antonio, 2 de Valcheta, 11 de El Bolsón, 1 de Comallo, 1 de Ingeniero Jacobacci, y 2 de Mquinchao.

OCUPACIÓN DE CAMAS UTI:

Total provincia: 181 camas – 77,9% ocupadas (56 COVID – 85 No COVID) – 40 libres

Cipolletti: 51 camas – 80,39% ocupadas (4 COVID – 37 No COVID) – 10 libres

Catriel: 6 camas – 66,67% ocupadas (4 No COVID) – 2 libres

General Roca: 48 camas – 83,33% ocupadas (22 COVID – 18 No COVID) – 8 libres

Ingeniero Jacobacci: 1 cama – 0% ocupadas

Bariloche: 42 camas – 90,48% ocupadas (24 COVID – 14 No COVID) – 4 libres

Viedma: 22 camas – 45,45% ocupadas (2 COVID – 8 No COVID) – 12 libres

Villa Regina: 11 camas – 72,73% ocupadas (4 COVID – 4 No COVID) – 3 libres

Totales

2240 activos

100 de General Roca, 23 de Allen, 7 de El Cuy, 4 de Cervantes, 7 de Ingeniero Huergo, 38 de Villa Regina, 6 de Chichinales, 172 de Cipolletti, 13 de Fernández Oro, 23 de Cinco Saltos, 3 de Barda del Medio, 12 de Campo Grande, 34 de Catriel, 6 de Choele Choel, 18 de Chimpay, 2 de Coronel Belisle, 8 de Luis Beltrán, 8 de Lamarque, 49 de Río Colorado, 129 de Viedma, 1 de General Conesa, 40 de San Antonio Oeste, 2 de Las Grutas, 21 de Sierra Grande, 26 de Valcheta, 1.345 de San Carlos de Bariloche, 25 de Dina Huapi, 87 de El Bolsón, 2 de Ñorquinco, 2 de Pilcaniyeu, 10 de Comallo, 8 de Ingeniero Jacobacci, 5 de Maquinchao, 1 de Los Menucos, 2 de Sierra Colorada y 1 de Ramos Mexía.

56.255 curados

6.815 de General Roca, 2.085 de Allen, 71 de El Cuy, 449 de Cervantes, 722 de Ingeniero Huergo, 203 de Mainque, 236 de General Godoy, 2.408 de Villa Regina, 344 de Chichinales, 6.254 de Cipolletti, 711 de Fernández Oro, 1.213 de Cinco Saltos, 55 Contralmirante Cordero, 69 de Barda del Medio, 509 de Campo Grande, 887 de Catriel, 1.320 de Choele Choel, 413 de Chimpay, 130 de Coronel Belisle, 58 de Darwin, 672 de Luis Beltrán, 651 de Lamarque, 46 de Pomona, 866 de Río Colorado, 5.425 Viedma, 358 de General Conesa, 18 de Guardia Mitre, 2074 de San Antonio Oeste, 485 de Las Grutas, 443 de Sierra Grande, 194 de Valcheta, 15.523 de San Carlos de Bariloche, 535 de Dina Huapi, 1927 de El Bolsón, 29 de Ñorquinco, 119 de Pilcaniyeu, 146 de Comallo, 974 de Ingeniero Jacobacci, 322 de Maquinchao, 363 de Los Menucos, 97 de Sierra Colorada, y 36 de Ramos Mexía.

1369 fallecidos

122 de General Roca, 89 de Allen, 5 de El Cuy, 12 de Cervantes, 26 de Ingeniero Huergo, 10 de Mainque, 11 de General Godoy, 78 de Villa Regina, 6 de Chichinales, 174 de Cipolletti, 31 de Fernández Oro, 39 de Cinco Saltos, 3 de Contralmirante Cordero, 2 de Barda del Medio, 20 de Campo Grande, 55 de Catriel, 24 de Choele Choel, 12 de Chimpay, 6 de Coronel Belisle, 2 de Darwin, 15 de Luis Beltrán, 15 de Lamarque, 17 de Río Colorado, 103 de Viedma, 14 de General Conesa, 1 de Guardia Mitre, 49 de San Antonio Oeste, 8 de Las Grutas, 19 de Sierra Grande, 9 de Valcheta, 259 de San Carlos de Bariloche, 10 de Dina Huapi, 33 de El Bolsón, 2 de Ñorquinco, 2 de Pilcaniyeu, 11 de Comallo, 55 de Ingeniero Jacobacci, 9 de Maquinchao, 9 de Los Menucos, 1 de Sierra Colorada, y 1 de Ramos Mexía.