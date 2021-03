Martini:la Gobernadora se olvidó de la deuda provincial

(ADN). – Según la titular del bloque del Frente de Todos. María Eugenia Martíni, el discurso de esta mañana de la gobernadora Arabela Carreras, en el Centro Municipal de Cultura de Viedma, fue «una enunciación de buenas intenciones que podrían verse condicionadas por el gigantesco pasivo» de la provincia.

“Hacemos votos para que en su tarea la gobernadora consiga reducir la distancia que media entre discurso y la realidad”, dijo sobre el discurso de apertura del período de sesiones ordinarias del Parlamento Provincial.

“Reconocemos en algunos casos el esfuerzo del gobierno provincial; tenemos la expectativa de que se concreten proyectos que por el momento son anuncios y buenas intenciones, pero también escuchamos afirmaciones que no encuentran demasiado sustento en los hechos”, indicó Martíni

Agregó que «fue un relato minucioso de la gobernadora de lo que ha sido su gestión de gobierno. No cabe duda de que ha sido el 2020 un año atípico y tampoco de que el esfuerzo del gobierno provincial -como el de todos los rionegrinos y rionegrinas- ha sido grande, con pocos recursos y en una provincia que venía de dos gestiones del ex gobernador (Alberto Weretilneck) durante las que no hubo proyectos de desarrollo ni generación de empleo ni crecimiento económico».

«La gobernadora asegura que tenemos en el Ipross la mejor obra social, pero recordemos que el Instituto está en una situación de quebranto, con una deuda de miles de millones de pesos, y que cae recurrentemente en cesación de pagos”, especificó la presidente de la bancada opositora.

Arabela Carreras no mencionó “la tremenda deuda con la que carga la provincia de Río Negro, pero sí felicita a su ministro de Economía por la exitosa renegociación, cosa que está muy bien, es querer hacer de un defecto una virtud. Si hubo renegociación es porque la deuda es impagable y porque la provincia cayó en default en 2020” y estimó que “para fines de este año la deuda pública acumulada será de casi 65.500 millones de pesos cuando, hace exactamente una década era de alrededor de 4 mil millones. Ha sido un desastre financiero. Y al mismo tiempo, la provincia busca la salida contrayendo nueva deuda”.

Martini añadió que “Río Negro vivió durante 2020 gracias al gigantesco apoyo del Gobierno nacional que permitió, entre otras obligaciones, pagar los sueldos a la administración pública”.