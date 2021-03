«Abandonar el bloque es funcional al oficialismo»

(ADN).- Por primera vez desde el Frente de Todos se manifestaron sobre la ruptura del bloque que catapultó a los legisladores Rochas, Ramos Mejía y Albrieu al Frente Renovador. «Romper la unidad es abandonar el proyecto político que les devolvió el futuro a los argentinos», sentenciaron.

A través de un extenso comunicado manifestaron que «sumarse a una fuerza nacional, que integra este mismo espacio no da motivos para romper el bloque legislativo para crear uno nuevo, dejando sin representación a una parte de nuestros votantes e incumpliendo claramente con lo que marcan nuestro presidente Alberto Fernández, nuestra vicepresidenta, Cristina Kirchner y el propio Sergio Massa a nivel nacional».

En otro tramo del comunicado afirman que «esta decisión, que no implica la creación de un interbloque, sino de una nueva bancada, no fue planteada en la reunión del sábado pasado, en la que los protagonistas de este hecho no comunicaron lo que aparentemente ya tenían resuelto». «Descubrimos ahora que tres compañeros no comparten ni los objetivos ni las ideas del Frente de Todos», agregaron.

«Nos preguntamos qué movilizó a los compañeros, a quienes siempre juzgamos personas inteligentes y comprometidas con el quehacer político, a tomar esta drástica determinación. El detonante, aseguran, fue el recambio de representantes en el Consejo de la Magistratura, una decisión que es arbitrio pleno del sano y democrático juego de las mayorías y minorías», consideraron los conducidos por Martini en la Legislatura.

Finalmente aseguraron que la ruptura del bloque «no es tibia ni inocente» y que la decisión tomada por el ahora «Frente Renovador» es claramente funcional al oficialismo provincial.