Pesatti se manifestó a favor de suspender las PASO

(ADN). – «Si podemos evitar una elección más, mejor, que vayamos a una sola elección y punto, eso es lo que pienso, no sé si es la opinión orgánica que tendrá JSRN porque no hemos tenido la reunión para hablar de eso”, dijo el intendente de Viedma Pedro Pesatti, en declaraciones al portal APP, de la capital provincial, y de esta manera suma su voz a distintas expresiones del ámbito político que sugieren suspender las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias para que los partidos nominen candidatos para los comicios nacionales de este año.

El jefe comunal de la capital provincial destacó que «para mí sí, si se puede sacar esta elección, que la saquen; va a servir muchísimo no sólo para ahorrar dinero del estado, sino para evitar innecesarios desgastes de una dirigencia política que ya viene muy vapuleada y muy gastada producto de la enorme crisis y emergencia generada” por la pandemia.

Pesatti -en sus declaraciones periodísticas- indicó que no es tiempo de hablar de cuestiones electorales, “porque no tengo hoy entre mis preocupaciones otra cosa que no sea que podamos superar esta emergencia -por el coronavirus- pagando el menor costo posible” y agregó: “Veremos cuando llegue el momento lo que vamos a hacer en términos electorales”.