Salud pidió cuidarse en las Fiestas para evitar contagios de COVID

(ADN). – la Secretaría de Políticas Públicas, Mercedes Ibero, pidió a la población mantener todas las medidas de prevención a fin de evitar posibles nuevos contagios de coronavirus en las reuniones sociales con motivo de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo y recordó la importancia de cuidar a aquellas personas mayores de 60 años y a quienes son factores de riesgo y recomendó «juntarnos al aire libre, si no es posible, juntarnos en un lugar ventilado”.



Agregó que “ya que tenemos la oportunidad de volver a juntarnos, hagámoslo responsablemente”, utilizando tapabocas, respetando la distancia mínima de 2 metros, y no compartamos botellas o el vaso”, a la vez de higienizar de manera constante las manos con agua y jabón o cualquier otra solución a base de alcohol.



Ibero reiteró: “evitemos que haya mayores personas en terapia intensiva y que en estos próximos 15 días no tengamos un mayor número de contagios por haber hecho las cosas mal durante las fiestas”.

Otras recomendaciones

– Dentro de lo posible, mantener la distancia mínima requerida entre personas, máxime con las personas con factores de riesgo o mayores de 60 años.

– Es preferible que las reuniones sean con convivientes, o grupo habitual de contacto (burbuja); en el caso de que haya algún miembro diferente a los contactos habituales, limitar el número de personas/grupos a lo mínimo posible.

– En la distribución de las personas en la mesa, cena o brindis, se recomienda que aquellos convivientes, o contactos habituales, se ubiquen juntos y sin mezclar con otros grupos.

– Si alguna persona tiene síntomas o diagnóstico de COVID-19, o es contacto de un caso confirmado debe permanecer en aislamiento y por lo tanto no participar de reuniones sociales ni salir de su casa, excepto para buscar atención médica.