“El ciberacoso es uno de los grandes males a combatir”

(ADN).- El legislador Lucas Pica (JSRN) celebró los avances en el Congreso de la Nación con el grooming y el ciberacoso, y destacó que «hoy son uno de nuestros grandes males a combatir». En este sentido, presentó una iniciativa en el Parlamento rionegrino.

Pica ponderó el consenso en el Senado para unificar los proyectos de ley cuyo objeto es crear el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes, y de dos iniciativas por las que se modifica la Ley de Educación Nacional, incorporando en los contenidos curriculares los conceptos de ciberdelitos, ciberacoso o acoso virtual y la necesidad de Protección de los datos personales en redes sociales y canales Informáticos de las niñas, niños y adolescentes. Todos, votados por unanimidad.

“Debemos entender que el línea están al acecho y que por tanto es cuando más debemos cuidar a nuestras infancias”, manifestó el legislador.

Lo sancionado en el Senado refleja el acompañamiento a la regulación de uno de los mayores flagelos que atenta contra derechos personalísimos de los niños, niñas y adolescentes como la pornografía infantil, que está indefectiblemente ligada a delitos como el grooming, la pedofilia y el abuso sexual, para de esta forma contar con herramientas tendientes a obtener la efectiva protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ante situaciones de vulneración.

Esta es una problemática que actualmente se encuentra regulada en el artículo 131 del Código Penal, porla Ley 26.904 conocida como la Ley de Grooming, sancionada en el año 2013 y por la Ley No 27.458, sancionada en octubre de 2018, que declara el 13 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, a la vez que en nuestra provincia contamos con la ley 5230 que regula la temática; pero actualmente y frente a la situación global de pandemia que atravesamos, la rápida expansión del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) tomó un impulso que atraviesa prácticamente todas las esferas de la vida moderna y la infancia no es una excepción a este fenómeno, ya que a medida que los niños crecen, la capacidad de utilizar la digitalización para dar forma a sus experiencias de vida se desarrolla junto a ellos.

“La actividad en las redes es mayor en pandemia y mayor debe ser nuestra responsabilidad como adultos” manifestó Pica.

El Estado no puede mirar hacia un costado, se tiene que hacer cargo y debe poner en marcha medidas o herramientas que permitan el abordaje de esta realidad, desde la concientización, y la prevención; instancia en la cual todos y todas debemos tomar protagonismo para la erradicación de tan dañina realidad a la que nuestros niños, niñas y adolescentes están expuestos.

Y cuando digo todos y todas, no me refiere solo al Estado, como aparato ejecutor de estas políticas de información y sensibilización sobre el grooming, sino también a las familias y a la sociedad en su conjunto, para que puedan conocer y reflexionar sobre esta problemática logrando un entorno más seguro en internet y así proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Para finalizar el Legislador concluyó: “El ciberacoso es hoy uno de nuestros grandes males a combatir”. “Celebro la decisión del Senado”.