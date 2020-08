Taxistas de Viedma rechazan el 30% de aumento de la tarifa

(ADN). – Taxistas de Viedma rechazan el aumento del 30 por ciento en las tarifas propuesto por la Comisión de Gobierno del Concejo Deliberante, por los concejales de JSRN, Juntos por el Cambio y Somos Viedma, con la oposición del bloque del Frente de Todos y PAR.

Sostienen que el incremento acordado es inconsistentye y arbitrario y «nada tiene que ver con nuestra realidad y los valores que se manejan para el desarrollo de la actividad y el mantenimiento de un vehículo”.

También afirman que el 30% de aumento sin un segundo tramo de incremento previsto para diciembre muestra una vez más un panorama oscuro y un retraso en la tarifa con un desfasaje sobre los costos del servicio de taxis.

«Nos parece una tomada de pelo escuchar al presidente de la Comisión de Gobierno en el Concejo diciendo ayer, que hay que contemplar el aumento de las naftas del 4,5% y proponer un 30% que era el número que se barajaba previamente a la suba de las naftas, es decir que al paupérrimo ofrecimiento ya le estarían faltando casi 5 puntos, sólo si nos fijamos en le combustible» y agregan que «este es el resultado del diálogo con los empresarios y no con los que trabajamos 12 horas diarias arriba de un auto”.

Los taxistan también expresan que “lo que han hecho y como se han manejado con el tema desde el principio hasta el día de hoy deja a las claras una total ineptitud, desconocimiento y un manejo a los ponchazos por parte de algunos representante del Concejo, no se han movido ni se han interiorizado, no tienen ni idea lo que es cambiar un repuesto, que en comparación con los valores de 2019, no hay ninguno que haya aumentado menos de un 42%”.