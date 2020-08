COVID: en Patagones estudian si el virus es autóctono

(ADN). – En Carmen de Patagones se detectó otro contagio de coronavirus. Es el segundo en la ciudad bonaerense. Una joven dio positivo en los hisopados realizados en el hospital «Pedro Ecay» y puso nuevamente el alerta en la Comarca. El caso, además, reavivó el debate sobre las redes sociales y la discriminación. Y también sobre la tarea de las autoridades sanitarias.

El hecho originó que se inicien las investigaciones para determinar si el coronavirus es autóctono o si fue por un contagio foráneo. El hospital de Patagones trabaja en estos momentos sobre ocho casos estrechos de la familia de la mujer contagiada en Patagones y otros dos de Viedma.

Hoy, Alejandro relató a Radio Raíces de Viedma que su esposa amaneció el miércoles con dolor de garganta, que fueron a la guardia del nosocomio donde quedó en observación y recién en horas de la tarde de ese día le hicieron el test de COVID.

Dijo estar «angustiado» por todo lo que se dijo de su esposa en las redes sociales, señaló que «ella no viajó a ningún lado» y que se «indignó porque cuando todavía no se sabía quién era, la estaban matando por las redes».

Alejandro se definió como «un trabajado día a día» en tareas de albañilería, que sus vínculos directos son sus padres y un hermano que viven en la casa de adelante del terreno, que «no participamos de ninguna fiesta» y además de trabajar «sólo salimos para hacer compras».

Explicó que trabaja con un grupo integrado por ocho o nueve personas y que todos los datos de sus contactos los informó en el hospital.

Al momento de su reportaje radial -pasadas las 11.30- aún no le habían hecho el hisopado y tampoco a sus hijos menores. «Me llamaron del Hospital esta mañana para preguntarme si tenía auto para ir a hacernos el hisopado y les dije que sí, pero que no me voy a mover por temor a contagios y que vengan a buscarnos», explicó Alejandro.

Queda ahora a las autoridades municipales y sanitarias de Carmen de Patagones trabajar sobre el nexo epidemiológico, que al parecer es local, situación que agrava el estado sanitario de la Comarca, como así también controlar los contactos estrechos de la mujer contagiada de coronavirus.