Reclamos a Camuzzi por el servicio de gas en Viedma

(ADN).- La baja presión e interrupciones en la provisión del servicio de gas en Viedma y El Cóndor por parte de la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A., generó intensos reclamos en la capital provincial.

Es por ello que la concejala Vanessa Cacho Devincenzi reclamó a la empresa que «solucione lo más rápidamente posible estos inconvenientes», e indicó que «la problemática que afecta a distintas zonas de la ciudad es aún peor en el balneario El Cóndor».

La edil señaló que «los reclamos generalizados de vecinas y vecinos obligan además a la intervención de las autoridades provinciales hacia la empresa, dado los marcos legales vigentes de regulación y control. Por otra parte se deben explicar públicamente los motivos de la mala calidad del servicio en momentos que por las bajas temperaturas más se necesita y dar certeza sobre su normalización, ya que ni siquiera la empresa responde a los reclamos en la oficina comercial ubicada en la capital rionegrina ni a través de sus líneas telefónicas habilitadas».

Vanessa Cacho Devincenzi expresó que la situación “marca indudablemente que Camuzzi Gas del Sur no cumple con las inversiones comprometidas en su momento con la provincia ni tampoco con los trabajos de mantenimiento, ya que los cortes no sólo se producen por la baja presión sino por la falta de limpieza de la red y de los reguladores”.

Y afirmó que la poca inversión en la capital rionegrina como en otros lugares de la región «es inadmisible» luego que «el gobierno de Macri permitiera en cuatro años un incremento acumulado de la tarifa de casi el 1500%, obteniendo de esta manera Camuzzi Gas del Sur ganancias extraordinarias que de ninguna manera se tradujeron en una mejora del servicio».

La concejala indicó que no sólo Viedma presenta problemas en la provisión del servicio de gas domiciliario, sino que no se está vendiendo Gas Natural Comprimido en las diferentes estaciones de servicio, afectando especialmente a los que prestan el servicio de taxis.

Vanessa Cacho Devincenzi dijo finalmente que de no mediar una respuesta rápida de la empresa impulsará acciones a través del Concejo Deliberante y de la Defensoría del Pueblo, tanto municipal como provincial para que intervengan los entes reguladores.