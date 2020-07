Cipolletti: «Estamos complicados con las camas»

(ADN).- El sistema de salud de Cipolletti quedó ayer con todas sus camas de terapia intensiva ocupadas. Es por los casos de Covid y otras patologías. Así lo confirmó la directora del hospital local, Claudia Muñoz, quien avisó que si es necesario se derivarán pacientes a Roca y Viedma.

La profesional indicó al diario Río Negro que el escenario “es crítico”, y aventuró que la situación epidemiológica con respecto al avance del coronavirus se agravará en las próximas semanas.

“Estamos complicados con las camas. La demanda es muy grande y no solo por casos de covid-19. En esta época del año hay muchas internaciones pero la situación de la pandemia agravó la crisis”, indicó Muñoz.

La jefa del nosocomio Pedro Moguillansky dijo que preveían la situación y que para evitarlo había que respetar las restricciones sanitarias.

Agregó que no descarta trasladar pacientes a otros centros de salud de la provincia de ser necesario pero que hasta el momento no hubo ninguna derivación.

“Hoy estamos al límite, el sistema de salud no colapsó pero es una situación crítica. Estamos analizando llevar algunos pacientes a las guardias, pero si tenemos que trasladar un paciente a Roca o Viedma, lo haremos. Donde esté la cama, yo tengo que garantizarle la atención al paciente”, indicó.

El hospital de Cipolletti es centro de cabecera del Alto Valle Oeste . Abarca de Catriel a Fernández Oro y es el único que tiene camas de terapia intensiva. Son más de 200 mil personas en el conglomerado que dependen del hospital cipoleño. El escenario obliga a un plan integral para el Alto Valle, para evitar que el sistema colapse.

En ese sentido Muñoz indicó que el objetivo es una integración con Roca y Viedma. “El lineamiento es optimizar los recursos, el recurso tan finito que tenemos ahora”, explicó.

La situación sanitaria se agravó en Cipolletti. Una reunión social generó un rebrote de casos . El lunes 13 de julio había tres casos activos y hoy son 34, la mayoría con ese nexo epidemiológico.

Hay cinco pacientes con covid-19 en terapia intensiva. Algunos en estado grave y son personas que no superan los 40 años. Cipolletti tiene circulación comunitaria del virus casi desde el inicio de la pandemia, pero no se habían registrado tantos contagios como en los últimos días.

Muñoz deslizó que la responsabilidad para que el sistema de salud no colapse depende en gran medida de la ciudadanía. Dijo que si no se respeta el distanciamiento será mucho más grave. “Si salís a la calle y ves gente sin barbijo, 3 o 4 personas en un auto, reuniones sociales etc, es difícil, Nosotros tratamos de preservar, informar y muchos no respetan”, indicó.